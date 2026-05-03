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Édgar Lastre, figura de CD Moquegua, dio firme opinión de Alianza Lima tras derrota: "Es un..."
El futbolista de CD Moquegua, Édgar Lastre, lanzó un categórico calificativo a Alianza Lima tras la derrota de su equipo por el Torneo Apertura.
Alianza Lima logró un importante triunfo ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, resultado que le permitió a los íntimos seguir en el liderato del campeonato y como candidato al título. Tras el pitazo final, Édgar Lastre, autor del gol del cuadro de provincia, no calló y lanzó una rotunda opinión sobre el cuadro comandado por Pablo Guede.
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Édgar Lastre fue uno de los jugadores más determinantes y peligrosos del plantel de CD Moquegua. Esto lo demostró especialmente en la segunda parte, cuando, tras un error de Alejandro Duarte, consiguió marcar el descuento a los 80 minutos, además de convertirse en el arma más peligrosa del cuadro visitante. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente, por lo que se quedaron sin lograr la heroica.
¿Qué dijo Édgar Lastre tras la derrota de CD Moquegua ante Alianza Lima?
Luego del partido, el atacante ecuatoriano lamentó la nueva derrota de su equipo, especialmente por las ocasiones que no lograron concretar, algo que considera que era esencial, ya que enfrentaban a Alianza Lima, un 'club grande' del fútbol peruano.
“Con la sensación que pudimos haber hecho algo más, pero saben que Alianza es un club grande. Me quedo con un sabor amargo porque vinimos a hacer las cosas de la mejor manera y no se dio”, señaló.
CD Moquegua no logró dar el golpe y perdió 2-1 ante Alianza Lima
Del mismo modo, Lastre señaló que estuvieron cerca de poder conseguir el empate tras el impulso anímico que proporcionó su gol. “Después del gol nos generó esa confianza. Cuando nos hacen gol muy rápido nos genera desconfianza de hacer las cosas muy rápido y dejamos espacios”, acotó.
Finalmente, Édgar Lastre opinó sobre el planteamiento de su entrenador en este partido. “Lo que nos faltó fue ser contundentes. Creo que el profe hizo un gran trabajo. Nos faltó contundencia y mantener partidos así es difícil”, concluyó.
Así fue el gol de Édgar Lastre ante Alianza Lima
CD Moquegua se ilusiona con un torneo internacional
Pese a iniciar el torneo con el pie izquierdo, CD Moquegua logró repuntar en el Torneo Apertura y actualmente se posiciona en una ubicación expectante en la tabla. Los moqueguanos están en el décimo puesto y a solo un punto de meterse en zona internacional, además de distanciarse del descenso.
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