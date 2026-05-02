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Luis Advíncula no jugará con Alianza Lima ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

Luis Advíncula se perderá el partido de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026 y los hinchas enloquecieron.

Francisco Esteves
Luis Advíncula no jugará con Alianza Lima ante Sporting Cristal.
Luis Advíncula no jugará con Alianza Lima ante Sporting Cristal.
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Una pésima noticia llegó para Alianza Lima en pleno momento clave del Torneo Apertura 2026. Luis Advíncula se perderá el partido contra Sporting Cristal la próxima semana por la fecha 14 de la Liga 1 2026, y todo por acumulación de tarjetas amarillas.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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