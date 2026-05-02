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Luis Advíncula no jugará con Alianza Lima ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026
Luis Advíncula se perderá el partido de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026 y los hinchas enloquecieron.
Una pésima noticia llegó para Alianza Lima en pleno momento clave del Torneo Apertura 2026. Luis Advíncula se perderá el partido contra Sporting Cristal la próxima semana por la fecha 14 de la Liga 1 2026, y todo por acumulación de tarjetas amarillas.
Nota en desarrollo…
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