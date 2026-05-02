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¡Golazo! Eryc Castillo anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Deportivo Moquegua en Matute
A los 35 minutos del primer tiempo, Alianza Lima supera por 1-0 a Deportivo Moquegua con un golazo de Eryc Castillo, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima mantiene intacta su aspiración de conquistar el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y ya supera por uno a cero a Deportivo Moquegua gracias a un gran gol del ecuatoriano Eryc Castillo en la fecha 13, en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.
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Eryc Castillo anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Deportivo Moquegua por el Torneo Apertura 2026
A los 35 minutos del primer tiempo, Castillo, de Alianza, aprovechó una precisa asistencia del delantero Luis Ramos para vencer la portería defendida por Carlos Grados, que no pudo reaccionar a tiempo para detener el remate.
Video: L1MAX
Con este tanto, el conjunto blanquiazul se impone por 1-0 al Deportivo Moquegua desde el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria y es el máximo candidato a alcanzar el título del Torneo Apertura.
Cabe mencionar que Eryc Castillo alcanzó su octava anotación con la camiseta de Alianza Lima en la temporada 2026 de la Liga 1. Antes, le había marcado 2 a Juan Pablo II, 1 a ADT, 1 a Atlético Grau y 3 a Cusco FC.
Alianza Lima es líder del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Si Alianza Lima conserva el triunfo frente a Deportivo Moquegua, continuará en la cima después de 13 jornadas del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Esto se debe a que Los Chankas, su inmediato perseguidor, tiene 3 puntos menos antes de afrontar esta fecha, aunque con una diferencia de goles inferior.
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