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Locura en Alianza Lima: Paolo Guerrero trae a un ex Olympique de Marsella y emociona a hinchas

Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 1 2026, y para ello Paolo Guerrero sorprendió con un refuerzo desde el Olympique de Marsella.

Francisco Esteves
Paolo Guerrero trajo a un ex Olympique de Marsella.
Paolo Guerrero trajo a un ex Olympique de Marsella. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima marcha bien en el Torneo Apertura 2026, pero, si quiere salir campeón de la Liga 1, debe ganar todos sus partidos y eso incluye vencer a los rivales más fuertes. En ese sentido, con miras al encuentro contra Sporting Cristal, Paolo Guerrero sorprendió al sumar a un refuerzo con pasado en el Olympique de Marsella.

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Como sabemos, el 'Depredador' se perdió el último partido de los blanquiazules por padecer algunas molestias físicas. Motivo por el cual se encuentra en duda de cara al partido crucial ante los celestes en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute. No obstante, con el objetivo de no perderse el duelo, el delantero tomó una importante decisión.

De acuerdo con lo informado por el periodista Kevin Pacheco en L1 MAX, Paolo Guerrero se ha reforzado con un personaje con pasado en uno de los clubes más importantes de Francia, que lo ayudará a llegar al duelo ante Sporting Cristal este sábado 9 de mayo.

"Paolo está trabajando para estar contra Cristal. Por su cuenta, está sumando a un fisioterapueta argentino que ha trabajado en el Olympique de Marsella", indicó el mencionado comunicador, sorprendiendo a todos los hinchas de Alianza Lima.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fecha, hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal será el sábado 9 de mayo desde las 20.00 horas de Perú, y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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