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¿Qué le dijo? Teófilo Cubillas le hizo fuerte petición a Facundo Morando tras salir campeón
El popular Teófilo Cubillas, ídolo de Alianza Lima y del fútbol peruano, le hizo una petición a Facundo Morando tras salir campeón de la Liga de Vóley.
Alianza Lima se proclamó tricampeón de la Liga Peruana de Vóley tras su victoria 3-2 sobre la San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Durante la celebración por el logro histórico, Teófilo Cubillas se acercó a Facundo Morando para hacerle una contundente petición.
El famoso 'Nene' es conocido en todos lados por haber marcado un antes y después en la historia de la selección peruana, siendo el sudamericano, dejando de lado a argentinos y brasileños, con más goles en la historia de la Copa del Mundo. Además, en el club blanquiazul también es ídolo y todavía hay un vínculo muy fuerte.
Teófilo Cubillas le hizo una petición a Facundo Morando
Por ello, Teófilo Cubillas fue al partido de Alianza Lima y alentó todo el tiempo, siendo captado en pleno festejo luego de salir campeón de la Liga Peruana de Vóley. En esa línea, el mencionado personaje se acercó a Facundo Morando para pedirle que permanezca siendo director técnico de las íntimas.
"Quédate todo el tiempo que quieras", le dijo el 'Nene' al entrenador argentino, que ya suma tres títulos desde que llegó a La Victoria en 2023. Ante ello, el DT se mostró sumamente emocionado y conversó brevemente con el ícono del fútbol peruano, para luego brindar unas palabras a la prensa.
Facundo Morando se conmovió al hablar de su familia y de Alianza Lima, por lo que terminó derramando algunas lágrimas ante la cámara. Luego se retiró a seguir festejando con su plantel. Vale precisar que fue elegido como mejor director técnico de la temporada.
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