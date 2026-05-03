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Prensa extranjera elogió a laureado futbolista por su rendimiento en Alianza Lima: "Fundamental"
La prensa internacional sigue de cerca la actualidad de Alianza Lima y sorprendieron al destacar el rendimiento de uno de los fichajes de los blanquiazules. ¿De quién se trata?
Alianza Lima atraviesa un gran momento en la temporada y se consolida como firme candidato al título de la Liga 1. Los blanquiazules lideran el Torneo Apertura y varios de sus jugadores han mostrado rendimientos sobresalientes. Precisamente, la prensa chilena reaccionó al gran nivel que demuestra uno de los fichajes más destacados de la campaña: Esteban Pavez.
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Prensa chilena elogió a Esteban Pavez por su rendimiento en Alianza Lima
El medio chileno ‘En Cancha’ analizó el gran presente de Esteban Pavez en Alianza Lima, destacando la notable diferencia con el nivel que mostró sobre el final de su etapa en Colo Colo, donde llegó a ser cuestionado.
“Cruzar la frontera hacia Perú resultó ser la mejor decisión de su carrera reciente. Llegar a Alianza Lima no fue una apuesta al aire, sino un reencuentro consigo mismo. Bajo la dirección de Pablo Guede, con quien ya coincidió en Colo Colo, Esteban Pavez recuperó la confianza y, sobre todo, el protagonismo que parecía haber perdido en sus últimos meses en Chile”, señalaron.
En esa línea, indicaron que una de las claves de su mejora radica en la influencia de Pablo Guede, quien mantiene una estrecha relación con el volante y fue uno de sus principales pedidos para esta temporada. Asimismo, resaltaron las cualidades de Esteban Pavez, fundamentales en el funcionamiento del equipo.
Prensa chileno destacó la actualidad de Esteban Pavez en Alianza Lima
“La relación entre el técnico y el jugador ha sido determinante para este éxito en Lima. Guede sabe exactamente qué exigirle a Pavez: equilibrio defensivo, salida limpia desde el fondo y esa intensidad característica para presionar tras pérdida”, remarcaron.
Finalmente, remarcaron que la conexión entre Guede y Pavez ha sido esencial para que los blanquiazules peleen el título del Torneo Apertura. “Esa sintonía, que ya les dio frutos en el pasado, hoy tiene a Alianza Lima peleando en la parte alta de la tabla con un mediocampista que juega como si llevara años en el club”, indicaron.
Alianza Lima busca renovar contrato de Esteban Pavez
LÍBERO pudo saber que la dirigencia de Alianza Lima se muestra muy satisfecha con el desempeño de Esteban Pavez, motivo por el cual ya prepara una propuesta para renovarle el contrato con el club de cara a la temporada 2027.
Esteban Pavez y su envidiable palmarés
Estos son los títulos que ha logrado Esteban Pavez a lo largo de su carrera:
- Campeón de la Liga Chilena (Colo Colo): 2009, 2014. 2015, 2022 y 2024.
- Campeón de la Copa de Chile (Colo Colo): 2016 y 2023.
- Campeón de la Supercopa de Chile (Colo Colo): 2022 y 2024.
- Campeón de la Copa de Emiratos Árabes Unidos (Al-Nasr SC): 2020
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