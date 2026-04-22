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Alianza Lima remece el mercado y busca firmar a volante campeón en Chile hasta 2027: "Negociación"

Alianza Lima no descansa en la planificación de su equipo y recientemente se conoció que la directiva avanza para concretar la firma de un volante campeón en el fútbol chileno.

Angel Curo
Alianza Lima remece el mercado y busca firmar a volante campeón en Chile hasta 2027
Alianza Lima remece el mercado y busca firmar a volante campeón en Chile hasta 2027 | Composición: Líbero
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Alianza Lima atraviesa un gran momento en la temporada luego de consolidarse como el líder del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules tienen un equipo amplio en su objetivo para poder salir campeón de la Liga 1 y, en medio de sus entrenamientos, se conoció que la directiva quiere firmar a un destacado jugador campeón en Chile hasta finales de 2027.

Federico Girotti fue visto en Argentina en medio de su contrato con Alianza Lima.

PUEDES VER: Federico Girotti dejó el Perú y se reunió con presidente de mítico club argentino: "Regresar"

Alianza Lima busca firmar a volante campeón en Chile hasta 2027

La escuadra victoriana es uno de los clubes con mayor poderío económico del fútbol peruano, por lo que no es de extrañar que busquen constantemente fichaje o renovar a sus figuras. En ese sentido, se conoció que aceleran para concretar la continuidad del volante Esteban Pavez.

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la directiva de Alianza Lima está contenta con el rendimiento del chileno. En esa línea, se han decidido en apostar por su continuidad y este fin de semana buscarán dar el primer acercamiento con el jugador para iniciar la negociación y extender su contrato.

Esteban Pavez, Alianza Lima

Alianza Lima está interesado en renovar el contrato de Esteban Pavez

Esteban Pavez se ha consolidado como un jugador indiscutible y es considerado como pieza clave en el esquema de Pablo Guede. Por ello, la idea del club es que el pivote pueda seguir en el plantel por lo menos por una temporada más, es decir hasta finales de 2027.

Cabe destacar que, desde su llegada al equipo, el chileno se volvió un referente dentro del plantel dialogando y brindando indicaciones constantemente a sus compañeros dentro del campo.

Esteban Pavez y sus números en Alianza Lima

Hasta el momento, Esteban Pavez ha disputado nueve partidos con la camiseta blanquiazul (ocho por Liga 1 y uno por la Copa Libertadores), jugando 769 minutos en campo. En esos duelos, el volante chileno ha logrado aportar con una asistencia.

Esteban Pavez es campeón del fútbol chileno

Esteban Pavez es reconocido por su paso en las filas de Colo Colo, donde inició su carrera deportiva y se consolidó como una de las estrellas del equipo por varias temporadas. Con el ‘Cacique’ ha logrado levantar numerosos títulos en su trayectoria, el pivote es pentacampeón de la Liga de Chile, además de tener dos títulos de la Copa y Supercopa de Chile.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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