DT de Los Chankas hizo su primera jugada para arruinar a Alianza Lima: "Otro tipo de..."
Walter Paolella, director técnico de Los Chankas, empezó a jugar su partido a parte con Alianza Lima para quitarle el título de la Liga 1 2026.
Los Chankas vienen dando la hora debido a que son líderes del Torneo Apertura 2026 y el gran responsable de ello es Walter Paolella, director técnico que recientemente lanzó su primera jugada para desestabilizar a Alianza Lima y ganarle el título esta temporada. El entrenador de ‘Los Guerreros’ fue consultado sobre la competencia que viene teniendo con los blanquiazules, ya que de momento ambos comparten el primer lugar de la tabla de posiciones.
PUEDES VER: DT de Los Chankas dejó fuerte comentario sobre salida de Javier Rabanal en la 'U': "Pobre..."
Como es de conocimiento, los dirigidos por Pablo Guede son líderes por diferencia de goles tras haber aplastado 8-0 a Cusco FC, pero el elenco de Andahuaylas puede retomar la punta de manera absoluta si por lo menos empata con Cienciano en un partido que quedó pendiente por la fecha 10 de la Liga 1. Es decir, tienen un encuentro extra que sirve de ventaja sobre los íntimos para hacerse con el trofeo nacional.
En esa línea, Walter Paolella fue consultado por Alianza Lima por los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez, esto durante la transmisión más reciente del programa Hablemos de MAX en L1 MAX. Ante ello, el DT de Los Chankas aseguró que la responsabilidad de salir campeón le pertenece únicamente a los blanquiazules: “Totalmente, siempre fue así. Nosotros tenemos la responsabilidad de no salir a perder y eso para mí es suficiente. Ellos escriben su propia historia y nosotros la nuestra. Después veremos quién publica el libro”.
De esta manera, el entrenador de ‘Los Guerreros’ le tiró todo el peso a los de Matute y esto de cierta forma es un juego mental que puede desestabilizar al cuadro íntimo en su afán por hacerse con el Torneo Apertura 2026. Además, es importante precisar que todavía falta el enfrentamiento directo que tendrán ambos clubes en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.
¿Qué clubes ha dirigido Walter Paolella?
Estos han sido sus clubes, aunque solo en pocos ejerció de DT:
- Central Córdoba | Preparador físico
- Dep. Madryn | Coordinador de deportes
- Club Renato Cesarini | Preparador físico
- Gimnasia | Preparador físico
- Estudiantes LP | Coordinador de la cantera
- Filanbanco | Director general de deportes
- Barcelona SC | Preparador físico
- Colón | Preparador físico
- Huracán | Preparador físico
- Arsenal | Preparador físico
- 9 de Julio | Preparador físico
- Rosario Central | Preparador físico
- Argentino | Preparador físico
- J. Griffa | Director deportivo
- Club Atlético Jorge Griffa | Director deportivo
- Tiburones Rojos | Preparador físico
- Huracán | Director técnico
- La Piedad | Preparador físico
- Lobos BUAP Sub-20 | Director técnico
- Los Chankas | Director técnico
