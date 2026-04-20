¿Baja en Alianza Lima? Se confirmó si Alan Cantero sufrió lesión durante goleada ante Cusco
Tras la aplastante victoria ante Cusco FC, la preocupación invadió Matute: se revela la verdad sobre la dolencia de Alan Cantero y si será baja en Alianza Lima.
Si bien todo fue algarabía en Alianza Lima tras la apabullante goleada por 8-0 ante Cusco en Matute, una situación que generó cierta preocupación entre los aficionados blanquiazules fue cuando a Alan Cantero se le vio tendido en el campo y muchos temieron que haya sufrido una lesión.
El argentino dejó buenas sensaciones en la histórica victoria de los blanquiazules y hasta convirtió un golazo, que fue el séptimo de la noche en el estadio Alejandro Villanueva; sin embargo, sobre los minutos finales mostró signos de dolor. ¿Está lesionado?
De acuerdo a lo revelado por el periodista Gerson Cuba, el atacante apenas sufrió un calambre, por lo que está apto para el encuentro ante Atlético Grau, a disputarse este domingo 26 en el estadio Mansiche.
‘Alan Cantero solo tuvo un calambre y por eso fue sustituido. Todo ok con el atacante. Alianza Lima optó por un día más de descanso y mañana vuelven a los entrenamientos en EGB’, dijo el comunicador en su cuenta de X.
Cabe señalar que Cantero lleva dos goles en la presente temporada con Alianza Lima, ambos por el torneo local: ante Sport Huancayo y recientemente frente a Cusco FC. También suma dos asistencias.
Alan Cantero y su valor en el mercado
De acuerdo a la última actualización de Transfermarkt, Alan Cantero cuenta con una cotización en el mercado de fichajes de 750 mil euros. El artillero tiene actualmente 27 años.
