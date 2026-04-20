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Javier Rabanal no va más como entrenador de Universitario

¿Indirecta? Alianza realiza curiosa publicación en medio de la salida de Rabanal de la ‘U’: “Disfrutando…”

¡Qué curioso, ¿no?! Mientras que Universitario busca resolver sus problemas internos, Alianza sorprende a sus hinchas con un inesperado mensaje en redes sociales.

Antonio Vidal
Alianza Lima realizó una curiosa publicación en medio de la salida de Javier Rabanal. Foto: composición Líbero/Ecuavisa/Alianza Lima
Alianza Lima realizó una curiosa publicación en medio de la salida de Javier Rabanal. Foto: composición Líbero/Ecuavisa/Alianza Lima
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Como bien se sabe, Javier Rabanal estaría preparando sus maletas para dejar Ate tras los malos resultados conseguidos con Universitario de Deportes; solo falta esperar la oficialización por parte del club. En medio de esta situación crema, su compadre, Alianza Lima, realizó una curiosa publicación en redes sociales.

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Alianza Lima realiza curiosa publicación en medio de la salida de Javier Rabanal

Por su parte, Alianza Lima viene enfocado en lo suyo, pues se encuentra líder del Torneo Apertura de la Liga 1, es debido a esto que los blanquiazules dieron a conocer cómo se sienten sabiendo que llevan la primera posición del torneo local.

¡Y lo seguimos disfrutando!” colocaron los íntimos vía redes sociales, acompañado de un corazón azul y unas manos aplaudiendo, esto en referencia al buen momento que se vive en el club.

Alianza Lima vive un gran presente siendo lideres de la Liga 1

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Conviene precisar que esta publicación llega en un momento delicado para los ‘cremas’, ya que todo indica que el técnico español no continuaría al frente del equipo en lo que resta de la temporada 2026, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1

De momento Alianza Lima se perfila como el firme candidato para llevarse el Apertura. Sin embargo, son seguidos de cerca por Los Chankas, por lo que no deberán desconcentrarse si quieren ganar el primer capítulo del torneo local.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima111626
2. Chankas101026
3. Cienciano101122
4. Universitario10418
5. Melgar11317
6. UTC11015
7. Sporting Cristal10414
8. Juan Pablo II11-914
9. Comerciantes Unidos10013
10. CD Moquegua11-513
11. Cusco FC10-613
12. Sport Huancayo11-312
13. Alianza Atlético10011
14. Sport Boys11-511
15. Deportivo Garcilaso10-210
16. ADT Tarma11-510
17. Atlético Grau10-77
18. FC Cajamarca10-76

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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