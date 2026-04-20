Se reveló el ultimátum que tenía Javier Rabanal para no dejar Universitario: “Sabía que…”
Javier Rabanal está viviendo sus últimas horas como entrenador de Universitario de Deportes tras las derrotas en la Copa Libertadores y la Liga 1.
Se conoce que Javier Rabanal estaría en sus últimas horas como entrenador de Universitario de Deportes. En ese sentido, se dio a conocer que el técnico español sabía bien la tarea que tenía que cumplir para mantenerse en el cargo. Tras ganar el clásico peruano ante Alianza Lima, le bastó para sostenerse, incluso habiendo perdido en Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido, seguía encaminado con los cremas.
Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la derrota ante FBC Melgar en Arequipa. De acuerdo con información de Gustavo Peralta en L1 Max, el técnico español sabía que debía ganar ese compromiso para continuar en el banquillo. No obstante, tras el silbatazo final, Rabanal entendió que su destino con los cremas había llegado a su fin.
"Rabanal sabía que tenía que ganar en Arequipa. Cuando Bruno Pérez tocó el silbato, él ya sabía que su suerte estaba echada. El clásico fue un respirador artificial para Rabanal, no para Universitario. Cuando termina ganando la ‘U’, la gente se emociona y dicen “okey, viene el partido en Colombia, encuentras una mejoría”, pero cayó ante Coquimbo.
Cabe señalar que la noticia ya está dada; no obstante, se espera que en las próximas horas, tras reuniones en el club, se oficialice mediante las plataformas oficiales de Universitario de Deportes la salida de Rabanal.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90