La desoladora imagen de Javier Rabanal en medio de su inminente salida de Universitario
Tras su llegada a Lima, Javier Rabanal fue abordado por los periodistas, quienes le preguntaron sobre su continuidad, a lo que el técnico español evitó responder.
Se conoció que Javier Rabanal no seguirá en Universitario de Deportes, esto tras las derrotas en la Copa Libertadores y en la Liga 1 frente a Melgar. Esta noticia, que empezó como rumores, terminó siendo confirmada por el periodista deportivo Gustavo Peralta a través de redes sociales. Aunque cabe señalar que, de momento, falta la oficialización por parte del club.
Por otro lado, el elenco estudiantil ya llegó a Lima tras su viaje a Arequipa, donde mediante la red social X se vienen viralizando las imágenes de Javier Rabanal, quien no declaró ante la prensa, pero se mostró muy consternado por toda la situación que se viene atravesando.
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La desoladora imagen de Javier Rabanal en medio de su inminente salida de Universitario
Los cremas llegaron a la capital tras la derrota ante Melgar. En ese sentido, diversos medios se encontraban en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para captar las primeras imágenes. Una de ellas fue la de Javier Rabanal, quien no declaró a la prensa y siguió de largo, a pesar de las preguntas.
¿Cómo le va a Javier Rabanal en Universitario?
Desde su llegada, el técnico español ha logrado dirigir un total de 10 encuentros oficiales en la Liga 1 Torneo Apertura, donde ha ganado cinco, empatado tres y perdido dos.
Mientras que en Copa Libertadores han sido dos en los cuales consiguió un empate y una derrota.
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