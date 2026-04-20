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Javier Rabanal no va más como entrenador de Universitario

Se reveló si Jorge Fossati quiere volver a ser entrenador de Universitario: "Le encantaría..."

¿Regresa el 'Nonno' a Ate? Se conoció la posición de Jorge Fossati en caso Universitario quiere buscarlo como reemplazo del cesado Javier Rabanal.

Wilfredo Inostroza
Jorge Fossati ganó dos títulos nacionales con Universitario
Jorge Fossati ganó dos títulos nacionales con Universitario | Foto: Club Universitario
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Tras caer en Arequipa por 2-1 ante Melgar, Universitario de Deportes quedó muy relegado en la lucha por el Torneo Apertura y esto desencadenó en la salida de Javier Rabanal. Ahora, en Ate buscan un nuevo entrenador y un nombre que es casi un clamor popular del pueblo ‘crema’ es el de Jorge Fossati, quien ganó dos títulos en el reciente tricampeonato de los ‘cremas’.

Indican quién será el entrenador que reemplazará a Javier Rabanal en Universitario.

PUEDES VER: Se confirmó quién será el entrenador de Universitario tras la salida de Javier Rabanal

Más allá de los gustos de la hinchada, al uruguayo se le consultó hace unos días si estaría dispuesto a volver a ser entrenador de la ‘U’, en lo que sería una tercera etapa al frente del elenco ‘merengue’.

Video: L1 MAX.

"Hace varios días, cuando estaba consultando con el entorno de Fossati, le encantaría la idea de volver, respetuoso porque en ese momento cuando se le preguntó, esta persona que habló con él, entiendo que dijo 'hay un técnico', pero desde lejos me encantaría", reveló Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX.

Sin embargo, una vuelta del ‘Nonno’ parece complicada porque este tuvo fuertes diferencias con Franco Velazco y Álvaro Barco, administrador y gerente deportivo del club respectivamente, lo que generó que finalmente se rompa el contrato que se tenía hasta fines de este año.

"La relación terminó muy mal entre Álvaro Barco y Franco Velazco con él. Lo ha dicho uno y otro lado. Fossati ha hablado al respecto y la situación que pasó con su representante. Fue una salida incómoda", agregó el comunicador, quien además sostiene que en caso Barco siga como parte del equipo, las posibilidades de un retorno de Fossati son muy remotas.

"Creería que Fossati si lo llamaran valoraría el hecho de analizar, pero la relación Barco es muy difícil. Creería que con Velasco podrían limar asperezas si Velasco lo quiera ir a buscar; en cambio, creería que, ya esto es desde el entorno de Fossati, ellos no verían como una posibilidad de volver a la 'U', porque esa relación con Barco es muy difícil, muy compleja", culminó Peralta.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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