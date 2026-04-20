Oficial: Universitario presentó a su entrenador para lograr el título del 2026

Universitario de Deportes vive un grave momento luego de que Javier Rabanal sea destituido del club por malos resultados. Sin embargo, la plantilla principal de la Liga 1 no es la única que disputa un certamen, ya que la reserva está próxima a comenzar sus partidos en la Liga 3 y desde la escuadra merengue presentaron a su nuevo técnico para lograr el título nacional: Estamos hablando de Piero Alva.

Universitario de Deportes presentó a su nuevo técnico para lograr el título del 2026

Los entrenadores que dirigirán a las categorías inferiores de Universitario en las competiciones de la temporada 2026 ya han sido designados.

En lo que respecta a la reserva del club crema, Piero Alva asumirá la responsabilidad de guiar y ser el técnico de los jóvenes talentos hacia el éxito en la conquista del campeonato de la Liga 3.

Piero Alva es el nuevo técnico de Universitario en la Liga 3

Es importante destacar que en su reciente trayectoria como técnico, 'Zorro' se integró a Universitario de Deportes en 2022, comenzando como entrenador jefe de las divisiones inferiores y, después de tres años, fue promovido.

Es importante destacar que el equipo merengue afrontará su segundo año en la tercera categoría, con el ambicioso propósito de coronarse campeones nacionales y así ascender a la segunda división del fútbol peruano.

Universitario presentó a los técnicos de las divisiones menores

¿Cuándo inicia la Liga 3?

El próximo 15 de mayo de 2026, Universitario junto a otros 36 equipos participarán en la Liga 3. Todos los clubes, incluyendo el equipo de reserva del conjunto merengue, competirán por alcanzar el primer o segundo puesto del torneo con el objetivo de ascender a la Liga 2.