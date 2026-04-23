Jorge Fossati no llegará a Universitario porque firmará por histórico de Uruguay: "Hay acuerdo"

Uno de los nombres que empezó a sonar como posible reemplazo de Javier Rabanal en Universitario de Deportes es Jorge Fossati. El ‘Nonno’, que ya supo salir campeón dos veces con los merengues, fue sondeado para volver al cuadro merengue; sin embargo, el administrador Franco Velazco decidió declinar esta opción y el entrenador uruguayo está listo para dirigir a un club histórico de su país. ¿De cuál estamos hablando? Liverpool de Uruguay.

En las últimas horas, el periodista Federico Buysan confirmó en ‘De fútbol se habla así’ de DSports Uruguay que ya existe un acuerdo entre Jorge Fossati y Liverpool para convertirse en su nuevo entrenador.

"Bien, bien... Bueno, yo creo que la información a esta hora es que está a punto de cerrarse el acuerdo para que Jorge Fossati sea el técnico de Liverpool. Hubo una reunión en las últimas horas entre José Luis Palma y el entrenador. Obviamente que hay acuerdo deportivo; es el nombre que quería Palma. Y bueno, se dio después de algunos días de buscarse esa reunión”, empezó declarando el comunicador.

Tras esto, Buysan añadió que si bien han llegado a un acuerdo y hablaron de la parte deportiva, todavía falta que acuerden la parte económica, pero de que Jorge Fossati llegue al cuadro uruguayo, finalmente sí se dará.

“Y bueno, falta simplemente, que no es un dato menor, pero me imagino por los perfiles de ambas partes que no debería ser el inconveniente principal, la propuesta económica. O sea, hablaron de la parte deportiva, falta el acuerdo económico, pero está dado todo... Por lo menos el entendimiento, las bases, la señal institucional, lo que fue esa reunión, la química incluso de la charla... Este, como para que, bueno, de alguna manera, el 'Flaco' Fossati vuelva al fútbol uruguayo, sea técnico de Liverpool y asuma la próxima semana”, añadió.

“Este fin de semana va a dirigir Gustavo Ferrín y si esto se cierra con el paso de las horas, mañana viernes o el próximo sábado, la semana que viene Fossati asumiría como técnico", sentenció el periodista.