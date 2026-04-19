Revelan que Jorge Fossati no será el reemplazo de Rabanal en Universitario: "No terminó bien..."

Javier Rabanal no va más en Universitario, pero para tristeza de los hinchas Jorge Fossati está prácticamente descartado en Ate.

Francisco Esteves
Jorge Fossati no será el reemplazo de Rabanal en Universitario.
Universitario de Deportes perdió 2-1 con Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura 2026, por lo que se complicó en la Liga 1. Ante ello, se conoció que Javier Rabanal no será más director técnico de los merengues y todos los hinchas esperaban el regreso de Jorge Fossati.

Sin embargo, recientemente el periodista Gustavo Peralta reveló que es sumamente complicado que el 'Nonno' retorne a tienda crema por un contundente motivo. Esto generó mucha preocupación entre los aficionados cremas.

"Creo que es muy difícil que Jorge Fossati regrese a la U. Su relación con Álvaro Barco no terminó bien y creo que por ahí no iría el reemplazo de Rabanal", indicó el mencionado comunicador para L1 MAX.

De esta manera, Universitario de Deportes probablemente no cuente con Jorge Fossati de cara al resto de la Liga 1 2026, lo que realmente compromete el tetracampeonato de los merengues que es su principal objetivo esta temporada.

Javier Rabanal no continuará en Universitario

En las próximas horas, si no es aquí mismo es mañana llegando a Lima, van a conversar con Javier Rabanal para decirle la decisión de Universitario. Esta conversación se va a dar, si no es ahora, será mañana (...) Van a conversar con él, porque Franco Velazco sabe muy bien que tiene que tomar decisiones”, reveló Gustavo Peralta.

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

