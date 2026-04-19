Sport Boys volvió a la victoria y derrotó 1-0 a Alianza Atlético por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, y quiere salvarse del descenso. Más allá del resultado, este encuentro significó el debut de Miguel Trauco y Carlos Zambrano con camiseta rosada.

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En ese sentido, el lateral izquierdo con paso por la selección peruana fue expulsado sobre el final del partido y generó molestia entre los hinchas del conjunto rosado. Sobre todo porque el 'Genio' había llegado al Callao bajo ciertas condiciones por su indisciplina en Alianza Lima.

Ante ello, ahora Sport Boys se pronunció una vez culminado el partido mediante una publicación en sus redes sociales, causando comentarios por parte de la afición 'chalaca'. Sin embargo, el post no tuvo nada que ver con la roja a Miguel Trauco.

Sport Boys presentó así a Zambrano y Trauco.

Sport Boys se pronunció en redes sociales

“Vota por el jugador del partido, quien demostró más energía y lo dejó todo en casa en nuestro triunfo ante Alianza Atlético Sullana. ¡Participa en la encuesta! ¡Es momento de premiar al más destacado. Vota en la encuesta del hilo”, indicó Sport Boys en su cuenta oficial de 'X'.

De esta forma, los rosados hicieron caso omiso a la expulsión del lateral izquierdo y buscaron la elección de su figura. Según los hinchas, el elemento más destacado fue Hansell Riojas, llevándose el 54,5% de las votaciones.