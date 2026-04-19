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Sport Boys dejó firme mensaje tras roja a Trauco y debut de Zambrano: "Es momento de..."

Sport Boys venció 1-0 a Alianza Atlético en el debut de Miguel Tauco y Carlos Zambrano, pero el lateral recibió la tarjeta roja.

Francisco Esteves
Sport Boys dejó firme mensaje tras roja a Miguel Trauco.
Sport Boys dejó firme mensaje tras roja a Miguel Trauco. | Foto: Alianza Lima - X.
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Sport Boys volvió a la victoria y derrotó 1-0 a Alianza Atlético por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, y quiere salvarse del descenso. Más allá del resultado, este encuentro significó el debut de Miguel Trauco y Carlos Zambrano con camiseta rosada.

Miguel Trauco fue expulsado en su debut con Sport Boys y protagonizó pelea con jugador de Sullana

PUEDES VER: Miguel Trauco fue expulsado en su debut con Sport Boys y protagonizó pelea con jugador de Sullana

En ese sentido, el lateral izquierdo con paso por la selección peruana fue expulsado sobre el final del partido y generó molestia entre los hinchas del conjunto rosado. Sobre todo porque el 'Genio' había llegado al Callao bajo ciertas condiciones por su indisciplina en Alianza Lima.

Ante ello, ahora Sport Boys se pronunció una vez culminado el partido mediante una publicación en sus redes sociales, causando comentarios por parte de la afición 'chalaca'. Sin embargo, el post no tuvo nada que ver con la roja a Miguel Trauco.

Sport Boys

Sport Boys presentó así a Zambrano y Trauco.

Sport Boys se pronunció en redes sociales

Vota por el jugador del partido, quien demostró más energía y lo dejó todo en casa en nuestro triunfo ante Alianza Atlético Sullana. ¡Participa en la encuesta! ¡Es momento de premiar al más destacado. Vota en la encuesta del hilo”, indicó Sport Boys en su cuenta oficial de 'X'.

De esta forma, los rosados hicieron caso omiso a la expulsión del lateral izquierdo y buscaron la elección de su figura. Según los hinchas, el elemento más destacado fue Hansell Riojas, llevándose el 54,5% de las votaciones.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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