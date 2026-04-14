Reimond Manco lanzó dura advertencia a Zambrano y Trauco: “La barra no le va a permitir”

Los recientes fichajes de Miguel Trauco y Carlos Zambrano por Sport Boys siguen dando de qué hablar, pues previo al encuentro de los chalacos contra Melgar, Reimond Manco dio su perspectiva sobre cómo sería el trato de la hinchada hacia ambos jugadores. Como se recuerda, Manco tuvo su paso por el conjunto rosado y conoce bien lo exigente que es la hinchada de Boys.

Para Manco, que tanto Zambrano como Trauco tengan un buen rendimiento les va a ayudar al rendimiento de Boys. Sin embargo, reconoció que no les permitirán jugar con kilos de más.

Manco lanzó dura advertencia a Zambrano y Trauco

En la más reciente edición del programa ‘Juego Cruzado’ Manco señaló que ambos jugadores deberán enfocarse en jugar.

“Con esta presión de la tribuna, de la barra, Zambrano y Trauco que se dediquen solo a jugar porque la barra no le va a permitir a Trauco que juegue con cinco o seis kilos de más. Si se dedican a jugar, yo creo que le van a dar una mano importante a Boys”, fueron las palabras del exjugador.

¿Cuándo debutarán Zambrano y Trauco?

En una reciente entrevista con el programa Campeonísimo, Carlos Desio brindó detalles sobre la posible fecha de debut de los exjugadores de Alianza Lima. "Yo calculo que en dos semanas ellos ya estén bien y pueden estar a la altura de los demás".

¿Cuándo juega Sport Boys?

Sport Boys deberá enfrentarse a Melgar por el Torneo Apertura de la Liga 1, dicho encuentro por la jornada 10 se realizará en el mítico estadio Miguel Grau del Callao.