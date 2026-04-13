Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY martes 14 de abril. Se definen a los semifinalistas de la Champions League. Atlético de Madrid juega contra Barcelona y Liverpool vs. PSG. Regresa la Liga 1 y Alianza Lima visitará a ADT en Tarma. En la Copa Libertadores, Universitario recibirá en el Monumental a Coquimbo Unido y Boca Juniors enfrentará a Barcelona SC en La Bombonera. Horarios y canales de TV para ver los compromisos.

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Partidos de hoy por la Champions League

Horarios Partidos Canales 14:00 Atlético de Madrid vs. Barcelona ESPN y Disney Plus 14:00 Liverpool vs. PSG ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

Horarios Partidos Canales 13:00 Moquegua vs. Juan Pablo II L1 MAX 15:15 ADT VS. Alianza Lima L1 MAX 20:00 Sport Boys vs. Melgar L1 MAX

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

Horarios Partidos Canales 17:00 Cerro Porteño vs. Junior ESPN y Disney Plus 17:00 Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC ESPN 7 y Disney Plus 17:00 Nacional vs. Tolima ESPN 2 y Disney Plus 19:00 Boca Juniors vs. Barcelona SC ESPN y Disney Plus 19:00 Bolívar vs. La Guaira ESPN 7 y Disney Plus 21:00 LDU vs. Mirassol ESPN 2 y Disney Plus 21:00 Universitario vs. Coquimbo ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

Horarios Partidos Canales 17:00 Gremio vs. Deportivo Riestra DGO y DSports 17:00 Sao Paulo vs. O’Higgins DGO y DSports 19:00 Vasco vs. Audax ESPN 2 y Disney Plus 19:30 Palestino vs. Montevideo City ESPN 5 y Disney Plus 19:30 Santos vs. Recoleta DSports y DGO

Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup

Horarios Partidos Canales 20:00 Cruz Azul vs. Los Angeles FC Disney Plus 22:30 América vs. Nashville SC Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

Hora Partido Canal 15:00 Nazareno vs. Nueve de Octubre

Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina

Horarios Partidos Canales 16:00 Bolivia vs. Uruguay DirecTV Sports y DGO y ViX 16:00 Perú vs. Paraguay DirecTV Sports y DGO y ViX 18:00 Venezuela vs. Argentina DirecTV Sports y DGO y ViX 20:00 Colombia vs. Chile DirecTV Sports y DGO y ViX

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia