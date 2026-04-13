- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Sporting Cristal
- Universitario vs. Géminis
- Programación Liga 1
Partidos de hoy EN VIVO, martes 14 de abril: programación, horarios y canales de TV
Con el Atlético de Madrid vs. Barcelona por Champions, Alianza vs ADT y Universitario vs. Coquimbo por Libertadores, revisa la programación completa de los partidos de hoy.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY martes 14 de abril. Se definen a los semifinalistas de la Champions League. Atlético de Madrid juega contra Barcelona y Liverpool vs. PSG. Regresa la Liga 1 y Alianza Lima visitará a ADT en Tarma. En la Copa Libertadores, Universitario recibirá en el Monumental a Coquimbo Unido y Boca Juniors enfrentará a Barcelona SC en La Bombonera. Horarios y canales de TV para ver los compromisos.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores
Partidos de hoy por la Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|ESPN y Disney Plus
|14:00
|Liverpool vs. PSG
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Moquegua vs. Juan Pablo II
|L1 MAX
|15:15
|ADT VS. Alianza Lima
|L1 MAX
|20:00
|Sport Boys vs. Melgar
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Cerro Porteño vs. Junior
|ESPN y Disney Plus
|17:00
|Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC
|ESPN 7 y Disney Plus
|17:00
|Nacional vs. Tolima
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:00
|Boca Juniors vs. Barcelona SC
|ESPN y Disney Plus
|19:00
|Bolívar vs. La Guaira
|ESPN 7 y Disney Plus
|21:00
|LDU vs. Mirassol
|ESPN 2 y Disney Plus
|21:00
|Universitario vs. Coquimbo
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Gremio vs. Deportivo Riestra
|DGO y DSports
|17:00
|Sao Paulo vs. O’Higgins
|DGO y DSports
|19:00
|Vasco vs. Audax
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:30
|Palestino vs. Montevideo City
|ESPN 5 y Disney Plus
|19:30
|Santos vs. Recoleta
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Cruz Azul vs. Los Angeles FC
|Disney Plus
|22:30
|América vs. Nashville SC
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Nazareno vs. Nueve de Octubre
Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Bolivia vs. Uruguay
|DirecTV Sports y DGO y ViX
|16:00
|Perú vs. Paraguay
|DirecTV Sports y DGO y ViX
|18:00
|Venezuela vs. Argentina
|DirecTV Sports y DGO y ViX
|20:00
|Colombia vs. Chile
|DirecTV Sports y DGO y ViX
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90