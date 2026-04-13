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Partidos de hoy EN VIVO, martes 14 de abril: programación, horarios y canales de TV

Con el Atlético de Madrid vs. Barcelona por Champions, Alianza vs ADT y Universitario vs. Coquimbo por Libertadores, revisa la programación completa de los partidos de hoy.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizará HOY martes 14 de abril.
Programación de partidos que se realizará HOY martes 14 de abril. | FOTO: Composición
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Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY martes 14 de abril. Se definen a los semifinalistas de la Champions League. Atlético de Madrid juega contra Barcelona y Liverpool vs. PSG. Regresa la Liga 1 y Alianza Lima visitará a ADT en Tarma. En la Copa Libertadores, Universitario recibirá en el Monumental a Coquimbo Unido y Boca Juniors enfrentará a Barcelona SC en La Bombonera. Horarios y canales de TV para ver los compromisos.

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Partidos de hoy por la Champions League

HorariosPartidosCanales
14:00Atlético de Madrid vs. BarcelonaESPN y Disney Plus
14:00Liverpool vs. PSGESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

HorariosPartidosCanales
13:00Moquegua vs. Juan Pablo IIL1 MAX
15:15ADT VS. Alianza LimaL1 MAX
20:00Sport Boys vs. MelgarL1 MAX

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Cerro Porteño vs. JuniorESPN y Disney Plus
17:00Estudiantes de La Plata vs. Cusco FCESPN 7 y Disney Plus
17:00Nacional vs. TolimaESPN 2 y Disney Plus
19:00Boca Juniors vs. Barcelona SCESPN y Disney Plus
19:00Bolívar vs. La GuairaESPN 7 y Disney Plus
21:00LDU vs. MirassolESPN 2 y Disney Plus
21:00Universitario vs. CoquimboESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Gremio vs. Deportivo RiestraDGO y DSports
17:00Sao Paulo vs. O’HigginsDGO y DSports
19:00Vasco vs. AudaxESPN 2 y Disney Plus
19:30Palestino vs. Montevideo CityESPN 5 y Disney Plus
19:30Santos vs. RecoletaDSports y DGO

Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup

HorariosPartidosCanales
20:00Cruz Azul vs. Los Angeles FCDisney Plus
22:30América vs. Nashville SCDisney Plus

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

HoraPartidoCanal
15:00Nazareno vs. Nueve de Octubre

Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina

HorariosPartidosCanales
16:00Bolivia vs. UruguayDirecTV Sports y DGO y ViX
16:00Perú vs. ParaguayDirecTV Sports y DGO y ViX
18:00Venezuela vs. ArgentinaDirecTV Sports y DGO y ViX
20:00Colombia vs. ChileDirecTV Sports y DGO y ViX

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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