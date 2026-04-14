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Alineaciones Atlético de Madrid vs Barcelona: las formaciones de Simeone y Flick por Champions League
Conoce las alineaciones del partido entre Atlético de Madrid vs Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026.
Momento del duelo decisivo entre Atlético de Madrid vs Barcelona por la vuelta de cuartos de final de la Champions League en el Riyadh Air Metropolitano. El marcador de ida fue favorable para los colchoneros por 2-0, por lo que ahora Diego Simeone empleará una estrategia para sostener su ventaja. En tanto, Hansi Flick apuntará a una ofensiva efectiva para remontar la llave y sellar la clasificación a semifinales. Revisa las alineaciones de ambos bandos para estos vibrantes 90 minutos.
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Alineación de Atlético de Madrid
Conoce cómo formará el equipo de Diego Simeone en busca de la clasificación a la semifinal de Champions League: Juan Musso, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
El equipo del ‘Cholo‘ reservó ciertos futbolistas en el pasado duelo de LaLiga ante Sevilla, en el que perdieron 2-1 para sorpresa de los aficionados. Sin embargo, sabe que la gran prioridad es la Champions League y tratará de sostener un arma letal para el contraataque.
Julián Álvarez es el arma de gol que tiene Atlético de Madrid para tratar de dar el golpe ante Barcelona en este cruce de Champions League. El delantero argentino se perfila de titular para este encuentro que promete mucha intensidad de principio a fin. Asimismo, Musso es el muro que espera estar a 10 puntos para evitar un gol de los culés.
Julián Álvarez marcó gol en la ida de Barcelona vs Atlético de Madrid por Champions League.
Alineación de Barcelona
Esta es la formación de Hansi Flick con el objetivo de remontar la llave ante los colchoneros por la Champions League: Joan García, Jules Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín, João Cancelo, Fermín López, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.
Barcelona no cambia su oncena ofensiva en busca de encontrar los goles de la remontada. Con Lamine Yamal como figura, el cuadro blaugrana tiene el objetivo de anotar tres goles en el Metropolitano y sostener su arco en cero para superar la llave en los 90 minutos.
Se sabe que una diferencia de dos goles fuerza a la prórroga, mientras que un triunfo por la mínima beneficia a Atlético de Madrid por lo obtenido en la ida. Es por ello que la idea de Hansi Flick es encontrar las anotaciones cuanto antes y así evitar problemas a lo largo de los minutos que van transcurriendo en el cotejo.
Lamine Yamal quiere ser el protagonista para la soñada remontada de Barcelona ante Atlético de Madrid.
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