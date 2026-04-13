¿Qué resultados necesita Barcelona ante Atlético Madrid para ir a las semifinales de la Champions?

Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final de la Champions League. Los colchoneros dieron el golpe al ganar la ida por 2-0, por lo que los azulgranas deberán remontar si es que quieren avanzar a las semifinales. En la siguiente nota podrás revisar los resultados que necesitan los dirigidos por Hansi Flick para avanzar.

¿Qué resultados necesita Barcelona ante Atlético de Madrid para clasificar?

Debido a que los azulgranas perdieron 2-0 ante los colchoneros en la ida, el equipo de Hansi Flick deberá realizar un partido perfecto y ganar de 3-0 para arriba. En caso de que le conviertan algún gol, entonces el Barcelona tendrá que sacar una diferencia de más de tres tantos, por ejemplo, 4-1, 5-2 o 6-3, entre otros marcadores.

Si es que los culés se imponen por 2-0, entonces habrán empatado la serie global y deberán jugar tiempo extra y, si persiste la igualdad, entonces definirán al clasificado a las semifinales a través de la vía de penales.

Barcelona perdió la ida por 2-0 ante Atlético de Madrid.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético de Madrid por la Champions League?

El partido entre Barcelona vs Atlético de Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se jugará este martes 14 de abril a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española).

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid por la Champions League?

La transmisión del compromiso entre Barcelona vs Atlético de Madrid estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Atlético de Madrid por la Champions League