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Hora del partido Atlético Madrid vs Barcelona y dónde ver EN VIVO partido por Champions League

Se viene el Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League desde el estadio Metropolitano. Repasa horario, alineaciones y cómo ver la vuelta de cuartos de final.

Wilfredo Inostroza
Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan por la Champions League
Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan por la Champions League | Foto: AFP
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Dos gigantes de España otra vez frente a frente. Barcelona se enfrenta a Atlético Madrid, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025-26. Este encuentro se juega en el estadio Riyad Air Metropolitano y promete muchas emociones de principio a fin. ¿Qué equipo será el primer semifinalista del torneo de clubes más prestigioso de Europa?

Real Madrid y Bayern Múnich jugarán la vuelta de cuartos de final de Champions League.

PUEDES VER: Bayern Múnich vs Real Madrid: fecha, día, hora y canal por la vuelta de los cuartos de Champions

¿Cuándo juega Barcelona vs Atlético Madrid?

El duelo entre Barcelona y Atlético Madrid se juega este martes 14 de abril.

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid?

Conoce horarios para ver Barcelona vs Atlético Madrid, de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16.00 horas
  • México: 13.00 horas
  • Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)
  • España: 21.00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid?

Conoce horarios y plataformas de streaming para que no te pierdas el encuentro:

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Chile: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • México: HBO Max
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN App, DAZN, Univision, Univision Now y Vix
  • España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+

Atlético Madrid vs Barcelona: previa del partido

El Atlético de Madrid recibe al FC Barcelona este martes 14 de abril en el Riyadh Air Metropolitano para definir al semifinalista de la Champions League. Los dirigidos por el "Cholo" Simeone llegan con la ventaja del 0-2 obtenido en la ida, un resultado que obliga al conjunto azulgrana a buscar una remontada épica en territorio colchonero si desea mantenerse con vida en el máximo torneo continental.

El panorama para el Barcelona mejora con el regreso confirmado de Frenkie de Jong, quien ya reapareció ante el Espanyol este sábado, aportando el equilibrio necesario para intentar la gesta. Sin embargo, el equipo de Hansi Flick aún debe lidiar con la ausencia de Raphinha y la presión de un Atlético que se hace fuerte en casa. La gran duda en el bando local sigue siendo la disponibilidad de Jan Oblak, cuyo estado físico será evaluado hasta el último minuto.

Atlético Madrid vs Barcelona

Atlético Madrid venció 2-0 a Barcelona en el Camp Nou

El vencedor de esta llave de la Liga de Campeones se enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Arsenal y Sporting de Portugal. Con el antecedente reciente de la victoria rojiblanca en Liga hace apenas unas semanas, el Barça deberá ejecutar un plan perfecto para romper el bloque defensivo del Atleti y revertir una eliminatoria que parece, de momento, inclinada hacia la capital española.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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