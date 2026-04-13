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Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO: fecha, hora, canal y alineaciones por la Champions League
¡Se viene un tremendo partido! Atlético Madrid recibirá al Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League y aquí podrás saber todo acerca de este duelo.
Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO se enfrentarán por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League este martes 14 de abril a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Riyadh Air Metropolitano y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica; y si te encuentras en España, podrás seguirlo vía Movistar Plus. A continuación podrás saber todo acerca de este infartante compromiso.
PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Barcelona ante Atlético Madrid para ir a las semifinales de la Champions?
¿Cómo llegan Atlético Madrid vs Barcelona?
Atlético Madrid ganó el encuentro de ida por 2-0 al Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Encuentro que los azulgranas sufrieron la expulsión de Pau Cubarsí y que se quedaron con la victoria gracias a los tantos de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
En cuanto al torneo español, Atlético Madrid perdió 2-1 ante Sevilla en un choque en el que Diego Simeone realizó varios cambios en su esquema titular, como por ejemplo, hizo jugar a Baena, Almada, Vargas, Mendoza, entre otros. Por su parte, Barcelona goleó 4-1 al Espanyol en el derbi catalán y quedó como único puntero de LaLiga de España.
Atlético de Madrid venció 2-0 al Barcelona por la ida en el Camp Nou.
¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Barcelona?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Atlético Madrid vs Barcelona, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026:
- Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16.00 horas
- México y Centroamérica: 13.00 horas
- Estados Unidos: 15.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)
- España y Alemania: 21.00 horas.
¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona?
La transmisión del Atlético Madrid vs Barcelona estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica; si te encuentras en España, entonces podrás seguirlo en Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.
- Argentina: FOX Sports y Disney Plus
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN y Disney Plus
- Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, MAX, Sky+, Vivo Play
- México: FOX One
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos: TUDN USA, DAZN y Univision.
Barcelona vs. Atlético de Madrid: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|CASAS DE APUESTAS
|ATLÉTICO MADRID
|EMPATE
|BARCELONA
|Betsson
|4.05
|4.50
|1.75
|Betano
|4.05
|4.50
|1.80
|Bet365
|3.90
|4.20
|1.75
|1XBet
|3.80
|4.47
|1.89
|Doradobet
|3.80
|4.50
|1.80
Atlético Madrid vs Barcelona: posibles alineaciones por la Champions League
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric García, Joao Cancelo; Marc Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.
- Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
Barcelona vs. Atlético Madrid: últimos cinco partidos
- Barcelona 0-2 Atlético Madrid | Champions League
- Atlético Madrid 1-2 Barcelona | LaLiga
- Barcelona 3-0 Atlético Madrid | Copa del Rey
- Atlético Madrid 4-0 Barcelona | Copa del Rey
- Barcelona 3-1 Atlético Madrid | LaLiga.
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