Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por la Copa Sudamericana: a qué hora juega y dónde ver

Alianza Atlético vs América de Cali protagonizarán un atractivo encuentro por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. Este partido se jugará este miércoles 4 de mayo y promete ser vital en la definición de la tabla de posiciones. El duelo comenzará a las 9.00 p. m. (hora peruana) desde el Estadio Miguel Grau del Callao. La transmisión va por las señales EN VIVO de DirecTV Sports y DGO.

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Previa del partido Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana

Alianza Atlético se jugará una de sus últimas cartas para seguir con vida en la Copa Sudamericana. El cuadro piurano aún no conoce victorias en el torneo continental y una derrota lo dejaría oficialmente eliminado.

Alianza Atlético no ha logrado ganar en la Copa Sudamericana

Los ‘Churres’ buscarán sus primeros tres puntos comandados por Valentín Robaldo, máximo anotador del equipo con 4 goles en la temporada. Además, la presencia de Franco Coronel, quien lleva 3 goles y dos asistencias en el año, será vital para el juego de balón.

Por su parte, América de Cali necesita una victoria para meterse de lleno en la pelea por clasificar a los octavos de final. La escuadra colombiana venció 2-1 en el último enfrentamiento entre ambos elencos. Entre sus máximas figuras están Yeison Guzmán y Daniel Valencia.

América de Cali se posiciona tercero del Grupo A con 4 unidades

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido entre Alianza Atlético vs América de Cali en distintos países del mundo.

Perú, Ecuador y Colombia: 9:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 11:00 p. m.

México y Centroamérica: 8:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 10:00 p. m.

España: 4:00 a. m. (del día siguiente)

¿Dónde ver Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO?

El partido entre Alianza Atlético vs América de Cali será transmitido por la señal de DirecTV Sports para Perú, Colombia y diversos países de Latinoamérica. De este modo, el encuentro también podrá ser sintonizado vía ONLINE por la app de streaming de DGO.

En Estados Unidos, la transmisión de este emocionante encuentro estará a cargo de las señales EN DIRECTO de Fanatiz, beIN Sports y fuboTV.

Alianza Atlético vs América de Cali: árbitros del partido

Árbitro principal: Ramon Abatti (Brasil)

Primer asistente: Nailton Souza (Brasil)

Segundo asistente: Neuza Back (Brasil)

Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)

VAR: Marco Fazekas (Brasil)

AVAR: Charly Straud (Brasil)

Alianza Atlético vs América de Cali: pronóstico y apuestas

En la previa del partido, América de Cali se pronostica como el principal candidato a quedarse con los tres puntos ante Alianza Atlético. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casa de apuestas Alianza Atlético Empate América de Cali Te Apuesto 3.20 3.09 2.36 Inkabet 3.35 3.25 2.22 Betsson 3.25 3.15 2.18 Betano 3.40 3.30 2.35 1xBet 3.24 3.21 2.22

Alianza Atlético: últimos resultados

03/05/2026 | Alianza Atlético 4-1 Sport Huancayo (Liga 1).

30/04/2026 | Alianza Atlético 0-2 Macará (Copa Sudamericana).

26/04/2026 | Universitario 1-2 Alianza Atlético (Liga 1).

22/04/2026 | Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético (Liga 1).

19/04/2026 | Alianza Atlético 0-1 Sport Boys (Liga 1).

América de Cali: últimos partidos

03/05/2026 | América de Cali 1-0 Pereira (Liga Dimayor)

30/04/2026 | Tigre 2-0 América de Cali (Copa Sudamericana)

25/04/2026 | Deportivo Cali 1-0 América de Cali (Liga Dimayor)

22/04/2026 | Fortaleza 1-2 América de Cali (Liga Dimayor)

19/04/2026 | América de Cali 3-1 Millonarios (Liga Dimayor)

Alianza Atlético vs América de Cali: alineaciones probables

Posible alineación de Alianza Atlético: Daniel Prieto; Román Suárez, José Villegas, Franco Coronel, Franchesco Flores; Germán Díaz, Joel Lupu, Jimmy Pérez; Erick Perleche, Elian Muñoz y Anthony Gordillo.

Posible alineación de América de Cali: Jean Fernandes; Luis Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Tilman Palacios; Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Tomás Ángel.

¿Dónde juegan Alianza Atlético vs América de Cali?

El Estadio Miguel Grau del Callao alberará el partido de Alianza Atlético vs América de Cali

El duelo entre Alianza Atlético vs América de Cali está programado para disputarse en el Estadio Miguel Grau del Callao, Perú. Este recinto cuenta con capacidad para albergar hasta 15.000 espectadores por medidas de seguridad.