Fabio Gruber a punto de dejar Núremberg tras entrar en la mira de 3 importantes equipos de la Bundesliga

Fabio Gruber vive un gran presente como futbolista en el Núremberg, por lo que ha despertado el interés de importantes clubes de la Bundesliga. El capitán de 23 años y actual jugador de la selección peruana reúne todas las condiciones para dar el gran salto en su carrera. ¿De qué equipos se trata?.

Fabio Gruber entró en la mira de tres equipos de la Bundesliga

De acuerdo con el medio alemán Bild, uno de los equipos interesados en el peruano es el FSV Mainz 05, club que lo ve con buenos ojos para reforzar la zona central de cara a la próxima temporada.

Sin embargo, no es el único interesado, ya que también se conoció que Augsburg y Borussia Mönchengladbach, clubes con buena trayectoria en el fútbol alemán, siguen de cerca la situación de Gruber.

Ante este panorama, el Núremberg deberá tener en cuenta que retener a su capitán no será tarea fácil, pues implicaría limitar su posibilidad de dar el gran salto en su carrera. Por ello, espera recibir una oferta atractiva por él.

Fue la información recogida por el periodista Gian Franco Zelaya

Valor de Fabio Gruber

La carrera del defensor peruano viene en ascenso, por lo que se espera que su etapa en el extranjero continúe consolidándose. En ese sentido, actualmente, el jugador de la Bicolor tiene un valor de 2 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, una cifra accesible para muchos clubes.