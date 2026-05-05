0
PREVIA
Arsenal vs Atlético Madrid: por la semifinal de Champions League
PREVIA
Sporting Cristal vs Palmeiras: por la Copa Libertadores 2026

Pizarro generó controversia tras revelar su sentir por no ir al Mundial con Perú: "Quería..."

"En 2016 me dejan", fueron parte de las palabras del ex capitán de la selección peruana sobre su reacción tras no ser considerado para el Mundial.

Antonio Vidal
Claudio Pizarro reveló como se sintió tras no ir al Mundial. Foto: composición Líbero/ Sin Miedo al Éxito
Claudio Pizarro reveló como se sintió tras no ir al Mundial. Foto: composición Líbero/ Sin Miedo al Éxito
COMPARTIR

Claudio Pizarro participó en una reciente entrevista donde habló sobre diversos temas, especialmente relacionados con la selección peruana. En una de las preguntas, se refirió a cómo considera el éxito en su destacada trayectoria como futbolista, señalando que uno de sus objetivos era ganar la Champions League y otro clasificar a un Mundial.

Franco Velazco habló sobre el futuro de Jorge Araujo. Foto: composición Líbero/Inka Digital/Liga 1

PUEDES VER: ¿Se queda? Velazco sorprende al hablar sobre futuro de Araujo como DT de Universitario: “Prioridad…”

En ese sentido, el ‘Bombardero’ señaló que se sintió feliz al ver a Perú clasificar al Mundial, aunque reconoció que no pudo evitar sentirse afectado al ver ese sueño cumplido, pero sin poder vivirlo, ya que quedó fuera de la lista.

“El éxito para mí es conseguir tus metas yo siempre lo he dicho una de mis metas fue conseguir la Champions League, eso era lo que yo quería y un Mundial, una de las que no conseguí. Pero yo creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial, para mí era una de las cosas más grandes ver a mi país en un Mundial en toda mi carrera", fueron las primeras palabras de Pizarro, para el programa Sin Miedo al Éxito.

Ya en 2016 me dejan... y el Perú va al Mundial, para mí eso fue, así no haya estado, algo reconfortante porque siento que hice un trabajo impresionante en mi camino”, complementó el embajador de Bayern Múnich.

Claudio Pizarro habló sobre cómo le gustaría que lo recuerden

Por otro lado, el excapitán de la selección peruana destacó que su principal logro fue haber cumplido sus metas personales y el legado que dejó para las nuevas generaciones, con lo que se consolidó como un referente y ejemplo de profesionalismo en el fútbol peruano.

“Quiero que me recuerden como un peruano exitoso que consiguió cosas importantes, que pudo conseguir llegar a un nivel que para mucha gente es quizá inalcanzable o inimaginable", finalizó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver partido Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

  2. Presidente de Talleres rotundo con Girotti tras marcar su primer gol con Alianza: "Es un..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano