Pizarro generó controversia tras revelar su sentir por no ir al Mundial con Perú: "Quería..."

Claudio Pizarro participó en una reciente entrevista donde habló sobre diversos temas, especialmente relacionados con la selección peruana. En una de las preguntas, se refirió a cómo considera el éxito en su destacada trayectoria como futbolista, señalando que uno de sus objetivos era ganar la Champions League y otro clasificar a un Mundial.

En ese sentido, el ‘Bombardero’ señaló que se sintió feliz al ver a Perú clasificar al Mundial, aunque reconoció que no pudo evitar sentirse afectado al ver ese sueño cumplido, pero sin poder vivirlo, ya que quedó fuera de la lista.

“El éxito para mí es conseguir tus metas yo siempre lo he dicho una de mis metas fue conseguir la Champions League, eso era lo que yo quería y un Mundial, una de las que no conseguí. Pero yo creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial, para mí era una de las cosas más grandes ver a mi país en un Mundial en toda mi carrera", fueron las primeras palabras de Pizarro, para el programa Sin Miedo al Éxito.

“Ya en 2016 me dejan... y el Perú va al Mundial, para mí eso fue, así no haya estado, algo reconfortante porque siento que hice un trabajo impresionante en mi camino”, complementó el embajador de Bayern Múnich.

Claudio Pizarro habló sobre cómo le gustaría que lo recuerden

Por otro lado, el excapitán de la selección peruana destacó que su principal logro fue haber cumplido sus metas personales y el legado que dejó para las nuevas generaciones, con lo que se consolidó como un referente y ejemplo de profesionalismo en el fútbol peruano.

“Quiero que me recuerden como un peruano exitoso que consiguió cosas importantes, que pudo conseguir llegar a un nivel que para mucha gente es quizá inalcanzable o inimaginable", finalizó.