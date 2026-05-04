Lozano confirmó que la selección peruana jugará de local en Cusco y Puno en las próximas Eliminatorias

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya piensa en las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2030. En ese sentido, Agustín Lozano, titular del máximo ente rector del balompié nacional, confirmó que las ciudades de Cusco y Puno serán sedes para que la Bicolor dispute algunos de sus encuentros de local. El objetivo es aprovechar las ventajas geográficas para arrancarles puntos a selecciones fuertes que en el llano serían imposibles de superar.

Luego de los pésimos resultados de las últimas Eliminatorias que dejaron fuera a Perú de Norteamérica 2026, el comando técnico del 'Mano' Menezes apunta a sacarle provecho a la altura de ambas ciudades, tal como lo hizo Bolivia con su localía en El Alto durante el pasado proceso. Para esto, el equipo de la FPF ya está visitando los recintos deportivos de Cusco y Puno, y coordinando con sus autoridades los aspectos logísticos vitales para los cotejos.

"El comando técnico decidió utilizar las regiones de altura, Cusco y Puno; y a mi como presidente de la FPF me toca darle todo el respaldo (...). Con esto la selección peruana tendría cuatro sedes para jugar de local: el estadio Nacional, el estadio Monumental, Cusco y Puno", manifestó Agustín Lozano desde la ciudad de Chiclayo este lunes 4 de mayo.

Responde al gerente de Sporting Cristal

Consultado por las declaraciones que dio hace poco el gerente de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, sobre su desacuerdo con que la selección peruana juegue en altura, porque esto implicaría que los clubes cedan por más tiempo a sus jugadores, Agustín Lozano sostuvo que el dirigente rimense "adelantó opinión desde el desconocimiento".

"Gustavo todavía no conoce cuál va a ser la planificación del próximo año. Quizá por ahí se adelantó un poco su opinión. La planificación del campeonato 2027 es totalmente diferente a la de este año (...) para evitar estos impases", respondió el mandamás del fútbol peruano.

La situación de la cancha del Nacional

Finalmente, con respecto a la situación de la cancha principal del estadio Nacional, tras la polémica por su uso constante para conciertos y otros espectáculos públicos no vinculados al fútbol, Agustín Lozano dijo que la "estructura deportiva tiene que se empleada para el fin por el que fueron construidos".