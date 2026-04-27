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Perú confirmó que jugará las Eliminatorias en ciudades de altura: ¿Qué estadios usarán?
La selección peruana confirmó que utilizará estadios situados en altura para las Eliminatorias al Mundial 2030. Conoce qué recintos usará Perú.
La selección peruana confirmó, a través de su técnico Mano Menezes, que ha decidido jugar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en ciudades de altura con el objetivo de clasificar a la cita mundialista. Conoce qué estadios usará el combinado peruano.
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Selección peruana jugará las Eliminatorias al Mundial 2030 en estadios de altura
Menezes y Jean Ferrari se desplazaron a Puno y Juliaca para inspeccionar los estadios de la Universidad Nacional del Altiplano y Guillermo Briceño Rosamedina, ambos con amplias opciones de ser usados por la selección peruana.
A su llegada a Lima, y desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, el entrenador peruano fue preguntado directamente sobre si Perú utilizará estadios de altura para las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.
Video: Jax Latin Media
Mano Menezes confirmó que la selección peruana disputará las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2030 tanto en la altura como en Lima.
Los recintos que utilizará Perú serán el Estadio Nacional, el Monumental de Lima y, además, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.
Por último, dejó en claro que aún resta confirmar un estadio de mayor altura para poder sacar ventaja en las próximas eliminatorias. El Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano y el Guillermo Briceño Rosamedina aparecen como dos opciones importantes.
"Nosotros vamos a jugar en la altura. Ya está confirmado que jugaremos en Lima y también en la altura. Aún evaluamos las sedes: tenemos cuatro opciones, los dos estadios de Lima —el Nacional y el Monumental—, el Estadio Garcilaso y una cuarta sede por definir", afirmó Mano Menezes.
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