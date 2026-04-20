Mano Menezes reveló por qué Renato Tapia quedó fuera de la selección peruana: "Quiero..."

La selección peruana se encuentra en un proceso de recambio bajo la dirección de Mano Menezes. El estratega brasileño debutó con pie izquierdo al caer ante Senegal e igualar contra Honduras, por lo que la expectativa en el plantel de la Bicolor ha ido decayendo por el sentir de los hinchas. Bajo este panorama, el estratega brasileño fue consultado ante las ausencias que hubo en marzo, siendo la más resaltante la de Renato Tapia.

Mano Menezes reveló por qué dejó fuera a Renato Tapia

En una entrevista al programa “Fútbol en América“, el DT de 63 años no solo habló de lo que fue su primera experiencia dirigiendo a la selección peruana en los amistosos del mes de marzo, sino que explicó las razones del por qué dejó a referentes de la Bicolor como Renato Tapia.

Fiel a su estilo, Menezes dejó en claro que su primera intención era traer nuevos jugadores a la selección peruana y así juntarlos a los de mayor experiencia en el plantel. Considera a Renato Tapia como uno de los referentes, por lo que no descarta que pronto se sume a las convocatorias de los siguientes encuentros de la Bicolor.

“En mi presentación fui preguntado sobre algunas gestiones sobre convocatoria... quién podría estar y quién no. Y yo dije que las puertas de la selección estaban abiertas para todos. Vale para Tapia y vale para todos los otros. Y yo quiero en ese primer momento encontrar nuevos jugadores para que luego juntemos con aquellos que nos entendemos y que estén ahí. Para hacer una selección fuerte, equilibrada... en el que haya fuerza física de juventud más la experiencia, y Tapia va a estar en los jugadores de frente. ¿Convocado en junio? No voy a establecer data sino me van a decir a mí que no está“, manifestó Mano Menezes.

(VIDEO: Fútbol en América)

Renato Tapia suma minutos en Emiratos Árabes Unidos

Recientemente, Renato Tapia fue noticia en el Perú tras afrontar un partido contra Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El volante nacional ingresó en el segundo tiempo y no pudo evitar la derrota en los cuartos de final de la Champions League Two de Asia.