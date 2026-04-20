Julinho reveló por qué su generación de la selección peruana no pudo llegar al Mundial: “El nivel era…”

Siempre fue una interrogante el motivo por el cual la generación de la selección peruana de 1996 y 1999, dirigida por Juan Carlos Oblitas, no fue al Mundial de Francia 1998, teniendo grandes nombres en su nómina como lo pueden ser Roberto Palacios, Nolberto Solano, Flavio Maestri, entre otros. Es en este sentido que, en una reciente entrevista, Julinho reveló el motivo por el cual no pudieron llegar al Mundial.

En conversación para Enfocados, el ex Sporting Cristal dio a conocer que, a pesar de tener grandes jugadores, el fútbol para ese entonces era diferente a este; a ello se le sumaba que no existía el repechaje, dejando en claro, además, que para aquellas épocas había selecciones que eran ‘monstruos’.

Julinho reveló por qué su generación de la selección peruana no pudo llegar al Mundial

Tras la pregunta de Jefferson Farfán, el exjugador de la selección peruana no dudó en explicar desde su perspectiva las razones por las cuales no pudieron ir a la competición más esperada del fútbol.

“Julinho, ¿qué crees tú que le faltó a tu generación para llegar al mundial? Porque ustedes tenían uno de los mejores equipos o la mejor generación de los últimos años, sin duda. Es más, yo creería que hasta mejor que la nuestra, lejos”, empezó preguntando la ‘Foquita’.

“Esa generación fue muy buena. Tú acabas de hacer una pregunta de las más difíciles que he visto en toda mi vida, que hasta hoy yo sigo preguntando qué faltó para nosotros para llegar, porque jugaba muy bien, como tú has dicho, puro cracks”, señaló Julinho.

“Aparte, si mencionamos los jugadores de ustedes en la generación, el ‘Chorri’ Palacios, solo cracks, tú, Flavio, Solano, Percy Olivares(…)”, complementó Farfán.

“Y si tú me preguntas hoy, la única cosa que yo veo, digamos, cometimos un error que fue ese partido contra Ecuador, que íbamos ganando cero y que terminamos haciendo un penal, empata y ahí nos complica la vida, que teníamos que ir a Chile y no perder. Pero yo creo que el hecho de quedar afuera es que no había repechaje. Nos quedamos en quinto. No había repechaje en esa época. Y segundo, el nivel de los otros seleccionados era muy alto”, inició explicando Júlio César.

“Brasil era una máquina, Argentina era una máquina, Ecuador era una máquina, los jugadores eran totalmente diferentes del fútbol de hoy. Entonces, por el nivel de los otros equipos, a pesar de tener un nivel alto Perú, al final no llegamos, no llegaron, digamos, los cuatro primeros, que son los equipos con Brasil, Argentina o los que llegan siempre: Uruguay, Ecuador, Colombia”, añadió

“Yo creo que por eso, porque si tú me preguntas a nivel técnico, el entrenador Oblitas era un gran entrenador, uno de los mejores que he tenido en mi vida, e hizo un gran trabajo. A nivel de jugadores, espectacular esa selección; a nivel de entrenamiento, espectacular. Es difícil responder por qué no llegamos”, finalizó la leyenda rimense.