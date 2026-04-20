¿Y Sporting Cristal? Julinho reveló si es hincha de Alianza Lima o Universitario: “Cariño por…”

Durante una reciente entrevista, Julinho reveló si sigue a Universitario o Alianza Lima. Su respuesta sorprendió a muchos hinchas. ¿Qué dijo? Te lo contamos aquí.

Antonio Vidal
Julinho dio a conocer si es hincha de Alianza Lima o Universitario. Foto: composición Líbero/Enfocados
Julinho dio a conocer si es hincha de Alianza Lima o Universitario. Foto: composición Líbero/Enfocados
¿Se olvidó de Sporting Cristal? En una reciente edición del programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, se tuvo como entrevistado a Julinho, exfutbolista, donde se habló sobre diversos temas relacionados tanto con el fútbol como con la vida del brasileño.

No obstante, durante la entrevista se realizó una pequeña sección de preguntas rápidas, donde Farfán le preguntó si seguía a Universitario de Deportes o Alianza Lima, a lo que el exjugador de la selección peruana tuvo una sorprendente respuesta.

Julinho reveló si es hincha de Alianza Lima o Universitario

Durante la conversación, la ‘Foquita’ preguntó: “¿La ‘U’ o Alianza?”, a lo que Julinho sorprendió con su respuesta, señalando que siempre que se jugaban los clásicos peruanos respetaba a los dos.

Tengo cariño por los dos y mucho respeto. Siempre he respetado cuando jugaba los dos equipo”, fue la respuesta de Júlio César, manifestando su simpatía por ambos elencos.

Clubes donde jugó Julinho

Durante su carrera, Julinho tuvo paso por diferentes equipos de Brasil y de Perú, siendo recordado por su paso por Sporting Cristal.

  • 2003/04 (01/01/2004): Sporting Cristal → Retirado
  • 1992/93 (01/01/1993): Defensor Lima → Sporting Cristal
  • 1990/91 (01/01/1991): Fortaleza → Defensor Lima
  • 1989/90 (01/01/1990): Treze → Fortaleza
  • 1988/89 (01/07/1988): Avaí FC → Treze
  • 1986/87 (01/01/1987): Flamengo → Avaí FC
  • 1983/84 (01/01/1984): EC Vitória → Flamengo

Antonio Vidal
Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

