Administrador de Universitario tomará drástica medida con Rabanal tras derrota: "Suerte echada"

Universitario de Deportes cayó 2-1 ante FBC Melgar y le dijo prácticamente adiós al Torneo Apertura de la Liga 1. Tras ello, uno de los más criticados por los hinchas del cuadro merengue fue Javier Rabanal, quien sumó su segunda derrota consecutiva, y ahora Franco Velazco, administrador del club crema, tomará una rotunda medida con el técnico.

Franco Velazco, administrador de Universitario, tomará fuerte medida con Javier Rabanal tras derrota ante Melgar

El periodista especializado en el conjunto crema, Gustavo Peralta, utilizó el programa ‘Al Limite’ de L1MAX para revelar el futuro de Rabanal como director técnico de Universitario.

El comunicador afirmó en primera instancia que la continuidad del entrenador español se encuentra demasiado complicada, ya que la oportunidad para afianzar su confianza era vencer a Melgar en Arequipa.

Por ello, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, conversará directamente con Javier Rabanal para informarle sobre si seguirá o se irá del club crema.

Javier Rabanal conversará con Franco Velazco para definir su futuro en Universitario

Para el periodista Peralta la salida del técnico es inminente y no hay vuelta atrás, sin embargo, todo dependerá de la reunión que se dará en los próximos días previo al duelo ante Deportivo Garcilaso el 22 de noviembre.

"Se puede presumir que la tiene muy complicada, si no ganaba Universitario hoy, la tiene muy difícil. En las próximas horas, si no es aquí mismo, sino es mañana llegando a Lima, van a conversar con Javier Rabanal para decirle la decisión de Universitario", reveló Gustavo Peralta.

"Esta conversación se va a dar, si no es ahora, será mañana (...) Van a conversar con él, porque Franco Velazco sabe muy bien que tiene que tomar decisiones. Es una cuestión de horas. Me parece que la suerte está echada", continuó.