Universitario vs. Deportivo Garcilaso: fecha, hora y dónde ver partido por la Liga 1 2026

Tras haber enfrentado a Melgar, Universitario de Deportes seguirá con su participación en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y le corresponde enfrentarse con Deportivo Garcilaso por un partido pendiente de la fecha 10. Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el emocionante partido del fútbol peruano.

¿Cuándo juega Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

El encuentro entre Universitario y Deportivo Garcilaso se llevará a cabo, según el cronograma de la Liga Profesional del Perú, el próximo miércoles 22 de abril en el Estadio Monumental de Ate, el cual es hogar del conjunto merengue.

¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

Te brindamos el horario según tu país:

México y Costa Rica: 19.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 20.30 horas

Bolivia y Venezuela: 21.30 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 22.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online en Movistar Play y DGO si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.

¿En qué estadio juega Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate, y el cual es uno de los recintos deportivos más grandes de todo el Perú. Tiene una capacidad para albergar a 80 mil espectadores.