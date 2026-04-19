Revelan a qué club se irá Pedro Aquino tras confirmarse que dejará Alianza Lima: "Préstamo..."

Recientemente confirmaron que Pedro Aquino no continuará en Alianza Lima debido a que Pablo Guede no lo viene tomando en cuenta para el primer equipo. Ante ello, ahora revelaron cuál será el nuevo destino del volante de la selección peruana. Te contamos todos los detalles.

Como sabemos, el mediocampista nacional llegó el año pasado a La Victoria y todos lo tomaron como el fichaje 'bomba' de la temporada. No obstante, su rendimiento dejó muchas dudas en la hinchada y el reciente comando técnico ha decidido utilizar a otros futbolistas en su lugar.

Ahora, tras filtrarse que Alianza Lima no ampliará su préstamo, revelaron cuál será su siguiente destino. El periodista Franz Tamayo filtró que le corresponde, apenas acabe su cesión en el mes de junio, volver al club que es dueño legal de su carta pase.

"Pedro Aquino no continuará en Alianza Lima. Su préstamo con los blanquiazules finaliza en junio y no será renovado, por lo que deberá regresar a Santos Laguna, club dueño de su pase. Actualmente se encuentra en óptimas condiciones físicas, pero la falta de minutos responde a una decisión técnica", indicó.

Trayectoria de Pedro Aquino

  • Sporting Cristal
  • Lobos BUAP
  • Club León
  • Club América
  • Santos Laguna
  • Alianza Lima

No olvides revisar tu agenda deportiva

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

