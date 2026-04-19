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FBC Melgar dio fuerte comentario tras vencer 2-1 a Universitario por el Apertura: "Es solo..."
Melgar no se guardó nada y dio un rotundo mensaje tras ganar por 2-1 a Universitario de Deportes por el Torneo Apertura de la Liga 1.
FBC Melgar consiguió una destacada victoria frente a Universitario de Deportes en la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Al concluir el encuentro, el equipo no dudó en compartir un mensaje contundente y controvertido en sus redes sociales.
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FBC Melgar dio rotundo comentario tras vencer 2-1 a Universitario por el Torneo Apertura de la Liga 1
Melgar ha logrado recuperarse de una racha negativa en la que no consiguió victorias durante seis jornadas consecutivas. No obstante, con la incorporación de Miguel Rondelli, el equipo ya ha obtenido dos triunfos.
Después de lograr su segunda victoria consecutiva al derrotar a Universitario, el equipo de Arequipa aprovechó sus redes sociales para afirmar que en la ‘Ciudad Blanca’ solo existe un equipo importante.
Melgar utilizó sus redes sociales para dejar en claro que en Arequipa solo hay un equipo grande tras vencer a Universitario
“Arequipa es solo de 2 colores”, dice la frase que se puede leer en las cuentas oficiales de FBC Melgar acompañado de fotos en donde jugadores como Nelson Cabanillas celebran con euforia la victoria ante el conjunto crema.
Universitario perdió 2-1 ante Melgar por el Torneo Apertura de la Liga 1
Universitario de Deportes no pudo contra Melgar en el Estadio Monumental UNSA en Arequipa y perdió 2-1 con goles de Jhonny Vidales y Matías Zegarras en los primeros cinco minutos del partido.
Con esta derrota, los cremas se complican en la lucha por el título del primer campeonato del año, ya que Los Chankas y Alianza Lima lograron victorias en esta fecha y le llevan 8 puntos arriba.
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