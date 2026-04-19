Edison Flores dio rotundo comentario sobre Javier Rabanal tras perder ante Melgar: "Es..."

Universitario de Deportes sufrió una derrota de 2-1 frente a FBC Melgar en la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1, lo que prácticamente les hizo despedirse del título del primer torneo del año. No obstante, al concluir el partido, Edison Flores fue interrogado acerca de las contundentes declaraciones de Javier Rabanal tras la derrota ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. El ‘Orejas’ dio una firme respuesta.

Edison Flores dio fuerte comentario sobre Javier Rabanal tras perder con Universitario ante Melgar

Después del encuentro entre Universitario y Melgar, en la zona mixta, Flores fue abordado por periodistas que querían conocer su opinión sobre la derrota por 2-1 en Arequipa.

Además, se le preguntó acerca de las afirmaciones del entrenador Rabanal, quien comentó que no está solicitando que construyan una nave espacial, sino que jueguen al fútbol, y si estas palabras generaron descontento en el equipo.

Video: Jax Latin Media

Edison Flores confesó que no llegó a oír los comentarios de su entrenador en Universitario de Deportes, Javier Rabanal. No obstante, aclaró que comprende la situación, ya que es una reacción natural tras la amarga derrota sufrida ante Coquimbo Unido en la Libertadores.

Además, indicó que la única manera de cambiar esta situación es mejorar como equipo, lo que les permitirá obtener resultados favorables y volver a competir por el Torneo Apertura o el Clausura de la Liga 1.

“Yo particularmente no escuché esas declaraciones, pero es parte dé, es parte de la calentura. Nosotros tenemos que mejorar como equipo y así vamos a sacar adelante los resultados”, afirmó.

Universitario perdió 2-1 ante Melgar por el Torneo Apertura

Universitario prácticamente se despidió del Torneo Apertura tras caer 2-1 frente a Melgar en el partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga 1, disputado en el Estadio Monumental UNSA de Arequipa.