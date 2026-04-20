¿Hubo penal a Riveros? Exjuez FIFA dejó contundente análisis sobre polémica jugada: "Comete..."

Universitario cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa y prácticamente se despidió del título del Torneo Apertura. Los ‘cremas’ recibieron dos goles en los primeros cinco minutos y aunque descontaron rápido, no pudieron empatar y se fueron de la ‘Ciudad Blanca’ con las manos vacías. Sin embargo, un presunto penal contra Williams Riveros que finalmente no fue cobrado pudo cambiar la historia del partido.

En el programa Al L1mite, Winston Reátegui analizó esta acción y si bien no quiso ser muy enfático porque está a la espera de la difusión de los audios del VAR, el exárbitro FIFA cree que se cobró una posición adelantada pasiva de César Inga o Jesús Castillo, previo a la infracción contra ‘Jerarquía’.

"La pregunta es si que interfiere al adversario o no. No le deja participar, en ese caso entendemos que sí, fuera de juego por interferencia del adversario", dijo el retirado juez de línea, que además se animó a analizar la ubicación de César Inga, que estorba la trayectoria de Matías Lazo antes de marcar a Riveros.

"Primero de Inga, por tomar el ejemplo, que si bien es cierto él no quiere participar, camina, pero atrás suyo pasa Lazo y no le permite participar, y después Lazo comete el penal a Riveros, porque pierde un segundo. Lo tiene que esquivar y él (Inga) por más que no quiera participar, pero viene del fuera dejuego, tiene que ser sancionado. En ese contexto, es fuera de juego", agregó.

VIDEO: L1 MAX.

Recordemos que Bruno Pérez no había visto la falta de Matías Lazo contra Williams Riveros, pero desde el VAR le avisaron, aunque también se analizó la posición adelantada de César Inga o Jesús Castillo y finalmente se cobró fuera de juego.