Alex Valera y su reacción al oír que Javier Rabanal no iba a seguir en Universitario: "Dirigentes..."
Universitario llegó a la capital luego de la derrota ante Melgar. Alex Valera se encontraba dando declaraciones hasta que escuchó que Javier Rabanal no iba a seguir.
Se conoció que Javier Rabanal no seguirá al mando de Universitario de Deportes tras los malos resultados en Liga 1 y Copa Libertadores. En medio de lo que fue la llegada de la delegación crema a la capital tras derrota ante Melgar, uno de los que brindó declaraciones a la prensa fue Alex Valera, pero fue sorprendido al oír que el estratega español no iba a seguir en el primer equipo.
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Reacción de Alex Valera al oír que Javier Rabanal no iba a seguir en Universitario
En medio de las consultas resueltas a los periodistas, uno de ellos le consultó si tenía conocimiento de la presunta renuncia de Javier Rabanal en Universitario. El delantero se vio sorprendido y dejó en claro que no tuvo conversación con el estratega luego de la caída en Arequipa. Todos estaban molestos y tristes, ya que se complicaban en el Torneo Apertura.
Fuera de ello, dejó en claro que estas decisiones sobre el comando técnico le corresponde a los dirigentes, ya que ellos ahora mismo solo tienen cabeza para prepararse de lleno al duelo del miércoles ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental.
“¿Crisis en la U? No, no creo que sea crisis. Pero sí estamos sacando malos resultados. ¿Javier Rabanal ha renunciado? Ah bueno, no hemos conversado con él. Creo que nadie ha conversado con él, así que eso lo sabrán los dirigentes hoy mismo, pero en nuestra cabeza está que el miércoles tenemos que jugar“, declaró Alex Valera ante la prensa.
(VIDEO: Entre Bolas)
Universitario de Deportes se aleja del Torneo Apertura 2026
Universitario se ubica en la cuarta posición del Torneo Apertura 2026 con 18 unidades y está a ocho puntos de alcanzar al líder Alianza Lima. Duro momento para los cremas en su afán de conseguir el ansiado tetracampeonato para orgullo de los aficionados. Restan seis jornadas, por lo que el elenco estudiantil dará todo de sí en busca de un milagro.
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