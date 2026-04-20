Se confirmó quién será el entrenador de Universitario tras la salida de Javier Rabanal
Javier Rabanal no seguirá en Universitario y revelaron quién será el entrenador que asumirá las riendas del cuadro crema de manera interina.
Universitario cayó en Arequipa y complicó sus aspiraciones para lograr el título del Torneo Apertura 2026. Es por ese motivo que la directiva tomó la decisión de finalizar la etapa de Javier Rabanal en el cuadro crema.
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Con la salida del entrenador español, Gustavo Peralta contó en L1 MAX que Jorge ‘Coco’ Araujo asumirá interinamente las riendas del cuadro crema. El DT peruano estará en el banco de suplentes ante Deportivo Garcilaso y posiblemente ante Alianza Atlético.
Araujo formó parte del comando técnico de Rabanal, pero la directiva crema lo considera un elemento importante para el proyecto deportivo que están desarrollando.
¿Jorge Fossati volverá a Universitario?
Con la salida de Rabanal, los hinchas de Universitario se preguntan quién será su reemplazo. El nombre que más suena en el ‘Pueblo Crema’ es Jorge Fossati. Gustavo Peralta contó que el ‘Nonno’ quiere volver a la ‘U', pero la relación con la directiva es distante.
“Cuando le preguntas al entorno de Fossati afirman que él quiere volver, pero que la relación es distante y no hay confianza. Por esa razón, la U iría por otro entrenador”, explicó Peralta.
A pesar de ello, el comunicador puntualizó que Franco Velazco puede ser un elemento importante si es que Universitario decide ir por el ‘Nonno’.
“La relación de Fossati con Barco es muy difícil (...) Creería que con Velazco sí podrían limar las asperezas", señaló.
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