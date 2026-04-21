‘Puma’ Carranza rompió su silencio tras burla de Paolo Guerrero: “La soberbia…”

¡No se guardó nada! En una reciente edición del programa ‘La Interna’, José Carranza le respondió a Paolo Guerrero. ¿Qué pasó?

Para entrar en contexto, durante la transmisión del programa ‘MVP’, espacio de Guerrero junto con Aldo Miyashiro, este último fue consultado por el jugador de Alianza Lima sobre quién era su ídolo en Universitario de Deportes.

En ese sentido, el actor peruano no dudó en señalar que uno de sus referentes en el conjunto crema es el ‘Puma’. Tras esta respuesta, el ‘Depredador’ se rió y se paró, haciendo el amago de que se iba del set. “Estamos hasta las huev**”, fueron las palabras de Guerrero.

Ante ello, la leyenda crema no se quedó callado y aprovechó el espacio que tiene como conductor del programa ‘La Interna’ para responder.

‘Puma’ Carranza rompió su silencio tras burla de Paolo Guerrero

A Carranza no le pareció esta actitud del delantero de Alianza. Sin embargo, no dudó en responder de la manera más tranquila, resaltando el cariño que la hinchada crema le tiene.

“La soberbia, la arrogancia… Yo siempre he dicho que el único ídolo es Lolo Fernández. Yo solo fui un referente. Mi carrera ha sido limpia y, aparte, mi club me ama; la mitad más uno me ama”.

“Siempre me hice solo. No tengo que ponerme un número de camiseta para que me amen; siempre fui frontal, siempre me la gané. La ‘U’ me dio un colchón y yo le di ocho títulos. Si mi club me ama, ¿qué le puedo decir a otra persona?”, fueron las palabras del ‘Puma’.