Fabián Bustos tomó decisión inmediata ante oferta de Universitario: "Contrato por dos años"

Universitario de Deportes vive una incertidumbre al quedarse sin técnico tras la salida de Javier Rabanal. En vista a los malos resultados en el Torneo Apertura y Copa Libertadores 2026, la administración decidió despedir al estratega español y ahora apunta a nuevos nombres para su reemplazo. En medio de ello, se reveló que Fabián Bustos fue contactado por la institución 'merengue' para que pegue la vuelta a Ate.

Fabián Bustos tomó decisión ante oferta de Universitario

Según información del periodista Gustavo Peralta, Universitario solo ha tenido contacto con un estratega y es Fabián Bustos. La directiva no tardó en llamarlo para que asuma las riendas del plantel a estas alturas de la temporada. Sin embargo, el técnico bicampeón con los ‘merengues‘ le informó que no tiene una cláusula de salida para poder desligarse de Millonarios.

Asimismo, se conoció que el DT argentino quiere respetar su contrato con el combinado colombiano por todo lo que viene haciendo el club con él. Sabe que está en un gran momento a nivel internacional y local con Millonarios, por lo que no pretende cortar el proyecto que tiene planificado este 2026. Eso sí, Fabián Bustos expresó su deseo de estar contento por volver, pero que ahora no era el momento.

“Como informamos y reafirmamos, desde la 'U' buscaron a Fabián Bustos y le plantearon escenarios para su regreso. Incluso, se le ofreció un contrato por dos años. Toda esta información corroborada por el entorno del técnico argentino. Sin embargo, tal como adelantamos ayer, no se concretará: Bustos respetará su vínculo con Millonarios FC.“, informó Gustavo Peralta.

Fabián Bustos fue bicampeón con Universitario.

Universitario confirmó salida de Javier Rabanal

En medio de la respuesta de Fabián Bustos a Universitario, se confirmó la salida oficial de Javier Rabanal ante los malos resultados en la presente temporada 2026. El cuadro ‘merengue‘ se queda sin técnico y espera anunciar al reemplazo cuanto antes.

“Universitario informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la Administración y el profesor Javier Rabanal, se acordó que su etapa como entrenador frente al primer equipo terminó. Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales“, se lee en el comunicado.