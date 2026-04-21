Ex 'U' remece el mercado al fichar por insólito equipo que retransmite sus partidos por Facebook

Tuvo su paso por las divisiones menores de Universitario de Deportes, hasta llegar al primer equipo. Sin embargo, no pudo consolidarse en el conjunto crema, por lo que tuvo que probar suerte en diversos equipos de la Liga 1. Hasta hace poco representaba a Alianza Universidad de Huánuco, club del cual fue separado debido a una indisciplina.

El jugador del que hablamos es Jesús Barco, quien ha causado sorpresa porque definió su futuro por un inédito club de la provincia de Áncash para la temporada 2026, que retransmite sus partidos mediante la plataforma de Facebook.

Ex Universitario firma por insólito club de provincia

Sucede que el exjugador de Universitario de Deportes fue anunciado como nuevo refuerzo del Club Alianza Arenal, equipo que compite en la exigente Copa Perú en la histórica región de Áncash.

"Desde AGROMORO, anunciamos la incorporación de Jesús Barco, Geison Azañedo y Joaquín Roncal al Club Alianza Arenal, quienes se suman al plantel para afrontar los próximos retos de la temporada", dieron a conocer mediante sus redes sociales.

De igual manera, el Club Alianza Arenal señaló que la incorporación de Jesús Barco y otros futbolistas responde al objetivo de continuar fortaleciendo el proyecto deportivo que vienen desarrollando actualmente.

"Seguimos respaldando este proyecto deportivo, apostando por el talento, el crecimiento y el trabajo dentro del campo. ¡Bienvenidos y muchos éxitos!"

Alianza Arenal presentó a Jesús Barco como flamante refuerzo

Historial de equipos de Jesús Barco