Delgado minimizó la salida de Ureña en medio de la crisis en Universitario: “Ahora todo el mundo…”

La actual crisis que se vive en Universitario de Deportes ha hecho que muchos reaviven los recuerdos de la temporada pasada bajo el mando de Jorge Fossati y con un mediocampo sólido, teniendo como eje central a Rodrigo Ureña, quien dejó Ate para tomar rumbo hacia Millonarios FC.

En ese contexto, en una reciente edición del programa ‘Entre Palos’ se conversó sobre el presente que vive la ‘U’, donde recordaron al volante chileno. Sin embargo, Erick Delgado no dudó en minimizar su salida, señalando que él ya se quería ir.

Erick Delgado minimizó la salida de Ureña en medio de la crisis en Universitario

Durante la conversación, el comunicador Ramiro Enciso empezó explicando los motivos por los cuales creía que la ‘U’ entró en esta crisis. “Lo dejas ir a Fossati, lo dejas ir a Ureña, una pieza fundamental del equipo”, empezó diciendo Enciso.

Es en este sentido que el exportero de Sporting Cristal no dudó en interrumpirlo y señalar que Ureña estaba peleado con todos.

“No, no, no Ureña no quería saber nada. Ahora todo el mundo se agarra del tema Ureña. Ureña se peleaba hasta con su sombra, estaba peleado con todos. Qué va a liderar si estaba peleado con todo el mundo. Estaba peleado con todos. Ni siquiera conversaban entre ellos”, fueron las primeras palabras del ‘Loco’.

Es en este sentido que, a pesar de no compartir la opinión, Delgado señaló que puede ‘comprar’ la idea de que el error de la ‘U’ fue no traer un reemplazo para el chileno por conformarse con Jesús Castillo, quien ha tenido un declive en su nivel.

“El error de la U puede haber sido traer a Ureña, un jugador que de repente no tenía las mismas condiciones que se necesitaban para el puesto. Ahí sí se puede cuestionar. Porque Castillo cuesta en cuanto a la marca, en cuanto a la dinámica. Lo hemos dicho, lo dije desde el año pasado, le costó”, finalizó el ‘Loco’ Delgado.