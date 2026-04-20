0
LO ÚLTIMO
Javier Rabanal no va más como entrenador de Universitario

Ricardo Gareca se pronunció sobre la posibilidad de dirigir a Universitario: "Me..."

Ricardo Gareca se pronunció sobre la posibilidad de ser el entrenador de Universitario tras la salida de Javier Rabanal. ¿Regresa el 'Tigre' a la U?

Jesús Yupanqui
Ricardo Gareca se pronunció sobre la posibilidad de ser el DT de la U.
Ricardo Gareca se pronunció sobre la posibilidad de ser el DT de la U. | AFP
COMPARTIR

Universitario perdió contra Melgar y complicó sus opciones de ganar el Torneo Apertura. Por ello, la directiva crema decidió poner fin a la etapa de Javier Rabanal. Con ello, los hinchas se preguntan quién será el estratega de la ‘U’ y dentro de las opciones surgió el nombre de Ricardo Gareca.

Prensa de Ecuador dio fuerte calificativo al rendimiento de Javier Rabanal tras salir de Universitario

PUEDES VER: Prensa de Ecuador dio fuerte calificativo al trabajo de Rabanal tras salir de Universitario: "Un..."

Ana Lucía Rodríguez contó en Hablemos de MAX que le preguntó a Ricardo Gareca sobre la posibilidad de ser entrenador de Universitario. A lo que el ‘Tigre’ le confesó que es muy complicado porque tiene compromisos contractuales hasta el Mundial 2026.

Le pregunté a Ricardo Gareca qué pasaría si la U lo llama y me dijo: ‘Ahorita no puedo porque estoy con contrato hasta en unos meses’. Hoy lo dijo que no puede hasta que acabe el Mundial”, contó la comunicadora.

Ricardo Gareca confesó su cariño por Universitario

En una entrevista con TeleDeportes, Ricardo Gareca confesó que tiene un cariño especial por Universitario y que jamás va a olvidar el cariño que recibió por parte de los hinchas cremas. Aseguró que en el Perú está muy ligado al conjunto estudiantil.

“Jamás me voy a olvidar de Universitario porque me trataron bien. Tengo un gran aprecio por el club, por lo vivido. El otro tema es estrictamente en lo profesional. Estoy más ligado a la U, porque en el Perú solo dirigí a la ‘U’”, señaló el entrenador argentino.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Campeón de Copa Sudamericana suena en Universitario como reemplazo de Javier Rabanal

  2. Figura de Los Chankas 'minimizó' goleada de Alianza Lima y lanzó fuerte advertencia: "Podemos ganarle"

  3. Gustavo Roverano, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club campeón: "Bienvenido"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano