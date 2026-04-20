Ricardo Gareca se pronunció sobre la posibilidad de dirigir a Universitario: "Me..."

Universitario perdió contra Melgar y complicó sus opciones de ganar el Torneo Apertura. Por ello, la directiva crema decidió poner fin a la etapa de Javier Rabanal. Con ello, los hinchas se preguntan quién será el estratega de la ‘U’ y dentro de las opciones surgió el nombre de Ricardo Gareca.

Ana Lucía Rodríguez contó en Hablemos de MAX que le preguntó a Ricardo Gareca sobre la posibilidad de ser entrenador de Universitario. A lo que el ‘Tigre’ le confesó que es muy complicado porque tiene compromisos contractuales hasta el Mundial 2026.

“Le pregunté a Ricardo Gareca qué pasaría si la U lo llama y me dijo: ‘Ahorita no puedo porque estoy con contrato hasta en unos meses’. Hoy lo dijo que no puede hasta que acabe el Mundial”, contó la comunicadora.

Ricardo Gareca confesó su cariño por Universitario

En una entrevista con TeleDeportes, Ricardo Gareca confesó que tiene un cariño especial por Universitario y que jamás va a olvidar el cariño que recibió por parte de los hinchas cremas. Aseguró que en el Perú está muy ligado al conjunto estudiantil.

“Jamás me voy a olvidar de Universitario porque me trataron bien. Tengo un gran aprecio por el club, por lo vivido. El otro tema es estrictamente en lo profesional. Estoy más ligado a la U, porque en el Perú solo dirigí a la ‘U’”, señaló el entrenador argentino.