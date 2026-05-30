Anderson Santamaría anotó el 2-0 de Universitario sobre Sport Huancayo | Composición: L1max

Anderson Santamaría anotó gol de cabeza para el 2-0 de Universitario sobre Sport Huancayo

A los 32 minutos del segundo tiempo, Anderson Santamaría anotó el 2-0 de Universitario de Deportes ante Sport Huancayo por la última jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.