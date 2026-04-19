Javier Rabanal aseguró que Universitario juega bien pese a derrota y apunta: "Podemos campeonar"

Javier Rabanal habló en conferencia de prensa. Tras la derrota de Universitario ante FBC Melgar, el entrenador español señaló que su equipo sufrió un lapsus durante los primeros cinco minutos y que después manejaron el partido e incluso jugaron mucho mejor como para lograr un empate, por lo menos.

"Bueno, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que los primeros cinco minutos nos han lastrado para todo el partido. En los dos primeros ataques nos han hecho dos goles, creo que cuatro minutos y eso es lo que nos ha complicado bastante más el resultado, ¿no? De resto no se me ocurren muchas más razones por las que perder hoy aquí”, empezó declarando Javier Rabanal en conferencia de prensa.

Luego, el español destacó que Melgar es un buen equipo y que los cremas le generaron muchas situaciones de gol, pero que lamentablemente, el duelo se puso cuesta arriba por los goles tempraneros.

“Es que con esos 5 primeros minutos y dos goles abajo era bastante difícil y eso que hemos marcado rápido para volver a estar en el partido, ¿no? Hemos puesto ese carácter pero no nos ha dado porque luego no hemos podido culminar en la segunda parte que creo que hemos tenido un par de ellas y creo que esos 5 minutos son los que nos hacen irnos hoy de aquí con derrota”.

Con respecto al resultado, el estratega de Universitario aseveró que debieron haber empatado como mínimo: “Si cojo el global del partido creo que el resultado no es justo sin tampoco querer decir que merecimos ganar aquí”.

Por otra parte, se refirió a las críticas que viene recibiendo por parte de la hinchada crema y reveló que no lee los comentarios que aparecen en redes sociales: “Es verdad que a la hinchada no le puedo decir nada, lo ponen todo, nos apoyan en cada campo en el que se lo permiten, llenan el Monumental y obviamente hay una opinión que también es verdad que una cosa es la opinión de redes sociales y otra cosa es lo que la gente cara a cara me transmite a mí, que me pide que el equipo mejore, que el equipo gane pero lo hacen con mucho más respeto. Las redes sociales son un mundo totalmente aparte donde yo ahora mismo estoy desconectado”.

Finalmente, aseguró que su equipo está jugando bien y que puede salir campeón a final de año, pues en el 2023 también perdieron el Apertura y en el 2024 sacaron menos puntos que ahora.

“Entonces yo lo que les puedo decir es que sigan apoyando, que nosotros por ahora nos hemos dejado menos puntos que el año pasado en el Apertura, que en el 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura y que yo estoy muy convencido de que jugando al fútbol como hemos jugado hoy, exceptuando los primeros cinco minutos, nosotros podemos campeonar y ganar el tetra pero tampoco los puedo convencer si no les acompaño con un buen resultado, claro”, finalizó.