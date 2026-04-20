Campeón con Universitario expresó su felicidad por el triunfo de Melgar: "Contento..."

Universitario de Deportes cayó 2-1 ante FBC Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental UNSA en Arequipa. Tras ello, un campeón con el club crema expresó su felicidad por la derrota del cuadro merengue: Estamos hablando de Nelson Cabanillas.

PUEDES VER: Campeón de Copa Sudamericana suena en Universitario como reemplazo de Javier Rabanal

Campeón con Universitario feliz con la derrota del club merengue ante Melgar por el Torneo Apertura

Tras el término del encuentro entre Universitario contra Melgar, Cabanillas fue consultado sobre el resultado obtenido ante la escuadra estudiantil en el Estadio Monumental en Arequipa.

Video: Carlos Alpaca Zúñiga

El campeón con el club merengue manifestó su felicidad por haberle ganado a su exequipo y dejó en claro que los tres puntos conseguidos por su actual equipación sirven para salir de la mala racha de resultados en el Torneo Apertura de la Liga 1.

“Contento porque sabíamos que eran tres puntos importantes y bueno, gracias a Dios fuimos en el juego superiores y pudimos sacar los 3 puntos. A veces las cosas no salen como uno quiere. Hemos salido del bache y se nos está dando las cosas”, afirmó.

Nelson Cabanillas se mostró feliz luego de vencer con Melgar a Universitario, su antiguo club

Nelson Cabanillas fue campeón con Universitario de Deportes

Cabe mencionar que Nelson Cabanillas antes de fichar por FBC Melgar fue futbolista de Universitario de Deportes desde las divisiones menores hasta salir campeón en 2023 y 2024. La salida del lateral del cuadro merengue se dio luego de que el club decidiera no renovarle su contrato.