Representante de Reynoso reveló si Universitario lo buscó para reemplazar a Rabanal: "Alerta..."

Universitario de Deportes decidió destituir a Javier Rabanal como técnico tras cuatro meses de gestión. Sin embargo, desde ya se buscan nombres del posible reemplazo. Por ello, el representante de Juan Reynoso, exentrenador campeón con el club crema, salió al frente para revelar si desde la directiva merengue lo buscaron para que sea el flamante estratega.

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Representante de Juan Reynoso reveló si Universitario lo buscó tras salida de Javier Rabanal

El periodista Gustavo Peralta reveló que, tras confirmarse la salida de Rabanal del cargo de director técnico de Universitario, llamó al representante de Reynoso para consultarle si lo habían llamado desde la tienda crema para ser el reemplazo.

Juan Reynoso ya fue técnico de Universitario en 2009 y salió campeón

El encargado de manejar la carrera deportiva del ‘Cabezón’ y reciente exentrenador de Melgar reveló que no han recibido ninguna llamada telefónica; sin embargo, dejan en claro que están atentos ante cualquier posibilidad y se concrete.

“Juan Reynoso es un técnico que está a la mano, está disponible. Hablé con su representante y nos dijeron que no los han contactado, pero están alerta si es que los llaman", manifestó.

Cabe mencionar que Reynoso acaba de salir destituido de FBC Melgar por malos resultados en el Torneo Apertura de la Liga 1, por lo que actualmente se encuentra en condición de libre.

Javier Rabanal dejó de ser técnico de Universitario tras malos resultados

Juan Reynoso fue técnico de Universitario

Juan Reynoso llegó a Universitario de Deportes en 2009 y debido a su gran trabajo como técnico sacó campeón al club tras nueve años de sequía de títulos. El mayor logro del estratega fue ganarle aquella final de la temporada a su clásico rival, Alianza Lima.