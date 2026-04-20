José Carvallo dio rotundo comentario sobre Javier Rabanal tras salida de Universitario: "Él..."

Universitario de Deportes decidió por no continuar con el vínculo contractual de Javier Rabanal tras malos resultados en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Tras ello, José Carvallo no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre el saliente entrenador del cuadro merengue.

José Carvallo dio fuerte comentario sobre Javier Rabanal tras despido de Universitario

En su programa ‘L1 Radio’ de L1MAX, Carvallo emitió un contundente comentario acerca de Rabanal y su método de entrenamiento en el equipo crema.

Según el exguardameta de Universitario, el técnico español no logró establecer una comunicación efectiva con el equipo y tampoco coincidió con el esquema táctico de jugar con tres defensores.

Por ello, José Carvallo manifestó que a Javier Rabanal le quedó demasiado grande el ser técnico de Universitario de Deportes.

“Su relación con los jugadores no fue la mejor, y el jugador te tiene que creer. Y Rabanal nunca estuvo convencido del sistema. Él nunca quiso jugar con tres defensas. El jugador lo siente. Le quedó grande el puesto. Son experiencias que le van a servir para más adelante”, dijo el exjugador de fútbol.

Video: L1MAX

Javier Rabanal dejó de ser técnico de Universitario de Deportes

Después de obtener únicamente 5 triunfos, 4 igualdades y 3 caídas, la dirigencia de Universitario, encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco, optó por cesar a Javier Rabanal de su cargo como entrenador.