Prensa de Ecuador dio fuerte calificativo al trabajo de Rabanal tras salir de Universitario: "Un..."

La directiva de Universitario de Deportes liderada por Franco Velazco y Álvaro Barco decidió destituir a Javier Rabanal como director técnico. Tras ello, desde Ecuador un medio no se olvidó que el entrenador fue parte también de su fútbol profesional cuando dirigía a Independiente del Valle y lanzaron un rotundo calificativo al rendimiento obtenido por el español en el conjunto merengue.

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Prensa de Ecuador dio fuerte calificativo al rendimiento de Javier Rabanal tras salir de Universitario

El portal web llamado Ecuavisa publicó una noticia titulada “Universitario despide a Javier Rabanal tras un breve y decepcionante ciclo”, concluyendo que el trabajo del técnico español en el club crema fue malo.

Asimismo, la prensa de Ecuador recalcó que tras cuatro meses como entrenador de Universitario de Deportes, Rabanal no logró convencer a los hinchas y mucho menos a los futbolistas sobre su idea de juego.

Ecuavisa, medio de Ecuador, calificó el rendimiento de Javier Rabanal en Universitario como breve y decepcionante

“Javier Rabanal dejó de ser entrenador de Universitario de Perú este lunes 20 de abril, tras apenas cuatro meses en el cargo, en un ciclo marcado por resultados irregulares y una eliminación temprana que frustró las aspiraciones del vigente campeón”, explicó el señalado medio ecuatoriano.

Javier Rabanal dejó de ser técnico de Universitario de Deportes

Universitario decidió no continuar con el vínculo contractual con Javier Rabanal como técnico tras no lograr la victoria ante Melgar en Arequipa y perder por 2-1.

El entrenador español se irá del club crema tras 12 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Libertadores. Por el campeonato peruano consiguió cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Mientras que por el torneo internacional solo consiguió un partido perdido y una igualdad.